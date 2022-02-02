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بالتواريخ.. أبرز الظواهر الفلكية خلال شهر فبراير

الظواهر الفلكية
الظواهر الفلكية

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر فبراير2022، حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر فبراير2022 حيث تكون البداية مع:

 القمر الجديد "محاق فبراير" (1 فبراير)

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيئ ناحية الشمس ووجه المظلم أو ظله ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة .

اقتران القمر والمشتري (2 فبراير)

يقترن هلال القمر الرقيق مع كوكب المشتري في هذا اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتى غروب القمر في السابعة إلا عشرة دقائق ثم غروب المشتري في السابعة والثلث مساءا تقريبا .

اقتران القمر مع النجم بولوكس (13 فبراير)

يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم) في هذا اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الخامسة فجرا من صباح اليوم التالي .

القمر يشرق مع الشمس اليوم ويختبئ عن الأنظار طوال الليل

اقتران القمر مع خلية النحل (14 فبراير)

يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان ، حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الخامسة والنصف فجرا من صباح اليوم التالي .

16 فبراير اكتمال القمر (بدر فبراير) 

يبدو لنا القمر بدرا في الفترة من  15 إلى 17 فبراير ، اما ذروة البدر فستكون في 16 فبراير باذن الله حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.8 % .

استطالة عطارد (16 فبراير)

يبلغ كوكب عطارد أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 26.3 درجة ، وهو يترائى في السماء الشرقية ككوكب الصبح قبل شروق الشمس حيث يشرق في الخامسة والثلث تقريبا ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد .

اقتران القمر مع المريخ (27 فبراير)

يقترن هلال القمر الرقيق مع كوكب المريخ (الكوكب الاحمر) ، حيث نراهما متجاوران عند شروقهما في الرابعة والربع صباحا تقريبا في ذلك اليوم إلى ان يختفيا من جراء شدة ضوء الشفق الصباحي .

اقتران القمر مع عطارد (28 فبراير)
يقترن هلال القمر الرقيق مع كوكب عطارد ، حيث نراهما بصعوبة متجاوران عند شروقهما قبل شروق الشمس مباشرة في ذلك اليوم إلى ان يختفيا سريعا من جراء شدة ضوء الشفق الصباحي .

الظواهر الفلكية الظواهر الفلكية خلال شهر فبراير هواة الفلك الفلك رصد الظاهرة الفلكية

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