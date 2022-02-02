إحدى المتقدمات لمجلس الدولة: الرئيس السيسى ساوى المرأة بالرجل فى القضاء

أكدت شيرين على خريجه كلية الحقوق جامعة القاهرة أن سعادتها لا توصف بالفرصة الذى منحها لها الرئيس عبدالفتاح السيسى كى تتقدم لسحب ملف للتعيين بوظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة.

وأضافت أن توجيهات الرئيس السيسى وقرارات المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين منحت فرصة قوية للمرأة كى تتساوى مع الرجل فى الانضمام لحصن الحقوق والحريات .



بدأ مجلس الدولة، صباح اليوم الأربعاء، استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة الراغبين فى سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس.

ويستقبل مجلس الدولة طلاب جامعة القاهرة وحلوان والأزهر فرع القاهرة، وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.

مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:-

- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.

- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.

- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.

- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.

- أكاديمية الشرطة - جامعة المنوفية - جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.

- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.

- جامعات أخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.

وذلك من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وأكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة أن تقديم الملف مستوفى المستندات سيكون فى المدة من السبت 19 فبراير الحالى وحتي نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022، على أن يتم إخطار المتقدمين والمتقدمات بمواعيد المقابلة المحددة لهم عبر هواتفهم أو عنواينهم البريدية الإلكترونية.

وقال المستشار طه كرسوع إن شروط الإعلان تتضمن:

- أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد على الأقل.

- ألا يزيد العمر على 30 عاماً.

- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية:

- أن تثبت لياقة المتقدم الصحية.

وأعلن الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع أن الكود المؤسسى لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.