آثار القاهرة تعلن نتائج امتحانات نصف العام للفرقة الأولى كاملة

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الاثار جامعة القاهرة، انه تم مساء اليوم الأربعاء اعلان نتائج امتحانات الفرقة الأولي للفصل الدراسي الاول كاملة.

واوضحت الكلية أنه تم اعلان نتائج الفرقة الثالثة أقسام الآثار المصرية والآثار اليونانية وقسم الترميم العضوي

وتم إعلان نتائج امتحانات الدراسات العليا ماجستير ودكتوراة حيث أن جميع هذه النتائج كانت الامتحانات بنظام البابل شيت والتصحيح الكتروني وكانت عملية التصحيح تتم كل يوم عقب إنتهاء اليوم الامتحاني مباشرة وتمت عملية المراجعة عقب انتهاء امتحان آخر يوم لهذه الفرق ثم إعلانها إلكترونيا علي صفحة الكلية الرسمية المنبثقة من الموقع الالكتروني لجامعة القاهرة.

وأشارت صفحة كلية الاثار إلى أن أعمال التصحيح والامتحانات تمت بمتابعة دقيقة من الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار وإشراف دقيق من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

http://fa-arch.cu.edu.eg/ExamResults.html

رابط نتائج الدراسات العليا

http://fa-arch.cu.edu.eg/ExamResultsPost.html

جدير بالذكر أنه جامعة القاهرة أعلنت عن مسابقة فى البحوث الاجتماعية بين طلاب كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور جمال الشاذلى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحت عنوان "دور الدولة فى ارتقاء المنظومة الصحية".

وتم تحديد عدد من الشروط التي يجب توافرها فى البحث وهى:

١- أن يقدم البحث فيما لا يزيد على 20 صفحة باللغة العربية ويكتب على الكومبيوتر بخط (Arill14).

‏‎٢- أن يدعم البحث بالمراجع والإحصائيات مع اتباع المنهج العلمى فى الكتابة.

‏‎٣- أن يضع الطالب رؤيته الشخصية فى موضوع البحث.

‏‎٤- مراعاة القواعد اللغوية والنحوية بالبحث.

‏‎٥-أن يكون الموضوع غير منقول ولم يسبق نشره أو التقدم به فى مسابقات أخرى.

‏‎٦- يدون على العمل “اسم الطالب رباعيا - القسم - الفرقة - السنة الدراسية - التليفون - عنوان الطالب”.

‏‎٧- أن يرفق بالبحث استمارة معتمدة ومرفق بها صورة الرقم القومى وكارنيه العام الجامعى 2021-2022.