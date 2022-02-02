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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: نعمل علي توسيع فكر الباحثين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية الافتراضية بنظام الأون لاين حول خطة وموضوعات داعمة للأبحاث العلمية و كيفية التقديم بالمنح و الإرتقاء بالمستوى البحثي، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.

وصرح  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي إن هذه الدورات و الورش تاتي من أهمية البحث العلمي في تقديم رؤية عن المستقبل، والإتجاه الذي تسير فيه المجالات المعرفيّة، ومدى تطورها، ويساهم أيضا على تزويد الباحث من إمكانيّات التفكير العميق، حيث أن أهمية البحث العلمي من شأنها أن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعوائد الذي يحظى بها الباحث العلمي.

وقد نظم المركز موخرا ورشة عمل بعنوان «Epidemiological Study Designs» وهي ورشة مخصصة للمهتمين بالأبحاث الإكلينيكية.

هذا وقد تطرقت الورشة إلي التمييز بين أنواع الدراسات البحثية، إلى جانب تحديد العناصر والمكونات وتحليل نتائج مراقبة الحالات والدراسة الجماعية، كذلك تناولت التمييز بين مراقبة الحالات والدراسة الجماعية، بالإضافة إلي تحديد مكونات التجارب السريرية ومراحلها.
وفى نهاية الورشة تم فتح باب المناقشة والإجابة على جميع التساؤلات من السادة المشاركين وأشاد المشاركين بأهمية ورشة العمل مقدمين الشكر لمركز دعم البحث العلمي على اختيار موضوعات بحثية هامة، وقد حضر ورشة العمل  262 من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، منقسمين كالتالي مشاركين من جامعة حلوان 42 ومن الجامعات والمؤسسات المصرية حضر 183 من الدول العربية حضر 37.
 

البحث العلمي جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان الدراسات العليا الدورات التدريبية الدراسات البحثية

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