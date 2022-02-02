ننشر.. طرق سداد المصروفات للطلاب والخريجين بحلوان

فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.



وصرحت إدارة شئون الطلاب بجامعة حلوان، أن المصروفات الخاصة بالتربية العسكرية و افادات النجاح و الشهادات الخاصة بالخريجين يتم دفعها ايضا الكترونيا

ونوضح للطلاب و الخريجين اماكن دفع المصروفات الكترونيا و الخطوات المطلوبة لذلك:

١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .

٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه.

ونظم المركز موخرا ورشة عمل بعنوان «Epidemiological Study Designs» وهي ورشة مخصصة للمهتمين بالأبحاث الإكلينيكية.

وتطرقت الورشة إلي التمييز بين أنواع الدراسات البحثية، إلى جانب تحديد العناصر والمكونات وتحليل نتائج مراقبة الحالات والدراسة الجماعية، كذلك تناولت التمييز بين مراقبة الحالات والدراسة الجماعية، بالإضافة إلي تحديد مكونات التجارب السريرية ومراحلها.



وفي نهاية الورشة تم فتح باب المناقشة والإجابة على جميع التساؤلات من السادة المشاركين وأشاد المشاركين بأهمية ورشة العمل مقدمين الشكر لمركز دعم البحث العلمي على اختيار موضوعات بحثية هامة، وقد حضر ورشة العمل 262 من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، منقسمين كالتالي مشاركين من جامعة حلوان 42 ومن الجامعات والمؤسسات المصرية حضر 183 من الدول العربية حضر 37.