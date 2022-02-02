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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات أبرز 5 سيارات مرسيدس 2022 في مصر.. صور

اسعار ومواصفات ابرز
اسعار ومواصفات ابرز 5 سيارات مرسيدس 2022 في مصر

تخطف سيارات الشركة الألمانية الفاخرة مرسيدس قلوب وعشاق محبي السيارات منذ نشأتها حيث تألقت الشركة على مدى تاريخها بالعديد من الطرازات الأنيقة التي حفرت اسمها في وجدان الشعب المصري منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي حتى عام وقتنا الحالي، وتسعى الشركة دائماً الى التطور وتقديم كل ما هو جديد في عالم السيارات والمنافسة بقوة مع غريمتها التقليدية BMW.

 

في هذا السياق نستعرض أسعار أبرز سيارات مرسيدس في السوق المصري لعام 2022

اسعار ومواصفات ابرز 5 سيارات مرسيدس 2022 في مصر

مرسيدس A 200

تأتي سيارة مرسيدس A 200 موديل 2022 في مصر بمحرك سعة 1300 سي سي تربو ينتج قوة تصل الى 136 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات بنظام جر امامي، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 8.1 ثانية، ويبلغ مدى سرعتها القصوى 230 كيلومتر في الساعة، ويبلغ سرعها في السوق المصري 715.000 جنيه.

اسعار ومواصفات ابرز 5 سيارات مرسيدس 2022 في مصر

مرسيدس CLA 180

جاءت سيارة مرسيدس CLA 180 موديل 2022 في مصر بمحرك سعة 1300 سي سي تربو ينتج قوة تصل الى 163 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 200 نيوتن/متر، وناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات بنظام جر امامي، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى 216 كيلومتر في الساعة، ويبلغ سرعها في السوق المصري 815.000 جنيه.

اسعار ومواصفات ابرز 5 سيارات مرسيدس 2022 في مصر

مرسيدس 200 CLA

تتوفر سيارة مرسيدس 200 CLA موديل 2022 في مصر بمحرك سعة 1300 سي سي تربو ينتج قوة تصل الى 163 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات بنظام جر امامي، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 8.2 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى 230 كيلومتر في الساعة، وتبلغ سرعها في السوق المصري 880.000 جنيه.

اسعار ومواصفات ابرز 5 سيارات مرسيدس 2022 في مصر

مرسيدس  C 200

تعتمد سيارة مرسيدس 200 C موديل 2022 في مصر على محرك بسعة 1500 سي سي تربو ينتج قوة تصل الى 204 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 300 نيوتن/متر، وناقل حركة اوتوماتيكي من 9 سرعات بنظام دفع خلفي، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7.3 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى 250 كيلومتر في الساعة، وتبلغ سرعها في السوق المصري 1,115,000 جنيه.

اسعار ومواصفات ابرز 5 سيارات مرسيدس 2022 في مصر

مرسيدس C 300

تستمد سيارة مرسيدس C 300 موديل 2022 في مصر قوتها من محرك بسعة 2000 سي سي تربو ينتج قوة تصل الى 258 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 370 نيوتن/متر، وناقل حركة اوتوماتيكي من 9 سرعات بنظام دفع خلفي، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 5.9 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى 250 كيلومتر في الساعة.

 

تتوفر سيارة مرسيدس C 300 في مصر بعدة فئات:

مرسيدس C 300 اتوماتيك  AMG W/ARTICOبسعر1,100,000  جنيه.

مرسيدس C 300 اتوماتيك   AMG W/LEATHERبسعر1,130,000 جنيه. 

مرسيدس C 300 اتوماتيك   AMG Coupeبسعر1,235,000  جنيه.

مرسيدس C 300 اتوماتيك   AMG Cabrioletبسعر1,275,000 جنيه.

 

سيارات مرسيدس السيارات BMW مرسيدس A 200 مرسيدس CLA 180 مرسيدس C 200 مرسيدس C 300 مرسيدس 200 CLA

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