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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد وفاة 7من أسرة واحدة..رئيس تاون جاس:إغلاق فتحة هواية السخان أهم الأسباب..فيديو

تسرب الغاز
تسرب الغاز

كشف المهندس محمد فتحي رئيس شركة تاون جاس عن كيفية عمل السخانات الغاز قائلا " السخان الغاز حتي يقوم بتسخين المياه يجب أن يحدث عملية احتراق وقود بداخله ".

وأضاف فتحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناة" إم بي سي مصر " ، أن الاحتراق حتي يحدث بشكل آمن يحتاج إلي تركيب ما يسمي بالهواية ويتم تركيبها اسفل السخان وهذا لأن الهواية هي المسئولة عند تزويد الاحتراق بكمية الهواء اللازمة له .

وأوضح أن بعض العملاء يلجأون إلي إغلاق فتحة الهواية ، لافتا إلي أن اغلب حوادث الاختناق تحدث في فصل الشتاء وهذا لأن إغلاق الهواية يتسبب في عمل احتراق غير كامل للوقود وبالتالي يبدأ السخان في سحب الأكسجين المتواجد في المكان بالإضافة إلي أن عملية الاحتراق غير الكامل ينتج عنها غاز أول أكسيد الكربون وهذا يتسبب في خنق المواطنين دون شعورهم .

 

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