فوائد الزنجبيل للمرأة الحامل ..لن تتوقعها

يصنع شاي الزنجبيل عن طريق نقع جذور الزنجبيل الطازجة أو المجففة في الماء الساخن، يُعتقد أنه يساعد في تخفيف الغثيان والقيء وقد يكون علاجًا فعالًا لغثيان الصباح المرتبط بالحمل.

ومع ذلك ، قد تتساءل عما إذا كان شرب شاي الزنجبيل آمنًا للأمهات الحوامل، وفقا لما نشره موقع healthline.

الفوائد المحتملة لشاي الزنجبيل أثناء الحمل

ما يصل إلى 80٪ من النساء يعانين من الغثيان والقيء ، المعروف أيضًا باسم غثيان الصباح ، في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لحسن الحظ يحتوي جذر الزنجبيل على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية التي قد تساعد في التغلب على بعض مضايقات الحمل.

على وجه التحديد ، يُعتقد أن نوعين من المركبات الموجودة في الزنجبيل، جينجيرول وشوغول - يعملان على المستقبلات في الجهاز الهضمي ويسرعان من إفراغ المعدة ، مما قد يساعد بدوره في تقليل الشعور بالغثيان.

يوجد الجنجرول بكميات كبيرة في الزنجبيل الخام ، بينما الشوغول أكثر وفرة في الزنجبيل المجفف، هذا يعني أن شاي الزنجبيل المصنوع من الزنجبيل الطازج أو المجفف قد يحتوي على مركبات ذات تأثيرات مضادة للغثيان ومناسبة لعلاج الغثيان والقيء أثناء الحمل.

علاوة على ذلك ، فقد ثبت أن الزنجبيل يساعد في تخفيف آلام تقلصات الرحم ، والتي تعاني منها العديد من النساء الحوامل في الأشهر الثلاثة الأولى، ومع ذلك لم تحلل أي دراسات تأثيرات الزنجبيل على التقلصات لدى النساء الحوامل على وجه التحديد.

الكميات الموصى بها والآثار الجانبية المحتملة

يعتبر شاي الزنجبيل بشكل عام آمنًا للحوامل ، على الأقل بكميات معقولة، في حين لا توجد جرعة موحدة لتخفيف الغثيان أثناء الحمل ، تشير الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 1 جرام (1000 مجم) من الزنجبيل يوميًا آمن.

هذا يعادل 4 أكواب (950 مل) من شاي الزنجبيل المعبأ ، أو شاي الزنجبيل محلي الصنع المصنوع من 1 ملعقة صغيرة (5 جرام) من جذر الزنجبيل المبشور المنقوع في الماء.

لم تجد الدراسات أي ارتباط بين تناول الزنجبيل أثناء الحمل وزيادة خطر الولادة المبكرة أو ولادة جنين ميت أو انخفاض الوزن عند الولادة أو أي مضاعفات أخرى .

ومع ذلك ، تشير بعض الأدلة إلى أنه لا ينبغي تناول شاي الزنجبيل بالقرب من المخاض ، لأن الزنجبيل قد يزيد من خطر النزيف، يجب على النساء الحوامل اللواتي لديهن تاريخ من حالات الإجهاض أو النزيف المهبلي أو مشاكل تخثر الدم تجنب منتجات الزنجبيل.

قد يؤدي شرب كميات كبيرة من شاي الزنجبيل بشكل متكرر إلى آثار جانبية غير سارة لدى بعض الأفراد، وتشمل هذه الحموضة ، والغازات ، والتجشؤ.

إذا واجهت هذه الأعراض أثناء شرب شاي الزنجبيل ، فقد ترغب في تقليل الكمية التي تشربها.

فوائد الزنجبيل للمرأة الحامل



الزنجبيل للحامل في الشهور الأولى



يستخدم الزنجبيل كمشروب أو في مجموعة متنوعة من الأطعمة، في حين أن الخصائص الطبية للزنجبيل معروفة للجميع ، تشعر النساء الحوامل أحيانًا بالقلق بشأن ما إذا كان ينبغي لهن تناول الزنجبيل أثناء الحمل ، وبأي كمية ، والآن يتعين عليهن توخي مزيد من الحذر للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن.

تحدثت الدكتورة بانديتا سينها ، أخصائية أمراض النساء والخصوبة في مستشفى حيرانانداني ، لمعرفة ما إذا كان من الآمن تناول الزنجبيل أثناء الحمل، وفقا لما جاء في موقع indianexpress.

هل يجب أن تتناول الزنجبيل أثناء الحمل؟

القليل من الزنجبيل مفيد للصحة، يساعد في السيطرة على الغثيان والقيء أثناء الحمل كما يساعد على الهضم. لذلك ، من المفيد بشكل خاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى ، إذا ظهرت على المرأة الحامل أعراض كبيرة، يمكن أن يساعد الزنجبيل أيضًا في تخفيف الآلام في الجسم ، مثل آلام الظهر وتشنجات الساق التي تحدث أثناء الحمل.

ما هي كمية الزنجبيل التي يمكنك تناولها أثناء الحمل؟

بعض النساء الحوامل يتناولن حوالي 5 مل من الزنجبيل والعسل خلال الأشهر الثلاثة الأولى لمساعدتهن على الغثيان والقيء، لا ينبغي استهلاك الزنجبيل بكميات زائدة.

ومع ذلك ، فإن الكميات الزائدة من الزنجبيل يمكن أن تسبب الإمساك والحرارة في الجسم، الحمل في حد ذاته يسبب الإمساك واستهلاك الكثير من الزنجبيل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة، أو إذا كانت المرأة الحامل مصابة بالإمساك المزمن فعليها تجنب ذلك.

هل يمكن أن يؤدي تناول الزنجبيل أثناء الحمل إلى إجهاض الجنين أو حدوث تشوهات في الجنين؟

أثار الخبراء في بعض الأحيان مخاوف بشأن ما إذا كان تناول الزنجبيل أثناء الحمل يمكن أن يسبب الإجهاض، وفقًا للدكتور سينها ، لا يوجد دليل قاطع يثبت أن تناول الزنجبيل يسبب مضاعفات أثناء الحمل، عادة ما يتم استهلاك التوابل بكميات أقل وفي حالة الزنجبيل أيضًا ، فإن الكميات القليلة منه مفيدة بالفعل، لكن لا يُنصح بأن تتناول المرأة الحامل كميات إضافية من الزنجبيل في نظامها الغذائي.

الزنجبيل للحامل في الشهور الأولى

هل الزنجبيل يضر الحامل في الأشهر الأولى



الحمل مرحلة جميلة في حياتك ، وقد ينصحك أصدقاؤك وعائلتك بما تأكله وما لا تأكله أثناء الحمل، إذا كنت تحب مذاق الزنجبيل في طعامك وشاي وعناصر أخرى ، وتتساءل عما إذا كان من الآمن لك تناول الزنجبيل أثناء الحمل، تابع السطور التالية لمعرفة المزيد عن تناول الزنجبيل أثناء الحمل وكيفية تضمين هذه العشبة المعجزة في نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع parenting.firstcry.

هل تناول الزنجبيل آمن أثناء الحمل الأشهر الأولى ؟

الزنجبيل هو غذاء خارق معروف جيدًا بخصائصه الطبية، إنه أحد المكونات المنزلية الأكثر شيوعًا، لكن كونك حاملاً يجعلك متشككة ، وقد تتساءل عما إذا كان الزنجبيل آمنًا للاستهلاك أثناء الحمل؟، يوصى بتناول الزنجبيل الخام باعتدال، يجب عدم تناول جذور الزنجبيل المجففة أثناء الحمل.

ما مقدار الزنجبيل الآمن أثناء الحمل الأشهر الأولى ؟

الاعتدال هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بتناول الزنجبيل أثناء الحمل، من الآمن تناول جرام واحد من الزنجبيل في اليوم ، ويمكن تقسيمه على جرعتين إلى أربع جرعات، على الرغم من أن الطريقة المثالية لاستهلاك الزنجبيل هي في شكله الخام ، يمكنك أيضًا تناوله في شكل حلوى للغثيان وغثيان الصباح، قد يساعد شرب شاي الزنجبيل في درء غثيان الصباح في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، لكن لا يجب أن تفرطي في تناوله.

فوائد تناول الزنجبيل أثناء الحمل

-يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم: الزنجبيل فعال في تنظيم مستويات الكوليسترول أثناء الحمل.

-إمدادات الدم الكافية لطفلك: عن طريق تناول الزنجبيل ، تزداد الدورة الدموية في الجسم ، هذا يعزز تدفق الدم إلى الجنين أيضًا.

-يساعدك على محاربة السعال والبرد: يصبح جهاز المناعة بطيئًا أثناء الحمل ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الطفيفة، الزنجبيل مفيد في تقوية جهاز المناعة ويساعد على التعافي بسرعة.

-يساعد في تخفيف غثيان الصباح: الزنجبيل فعال في توفير الراحة من الغثيان وغثيان الصباح، يمكنك تناول الزنجبيل في الشاي الخاص بك .

-يساعد على امتصاص العناصر الغذائية: قد يساعد تناول الزنجبيل الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله عن طريق تحفيز إنزيمات المعدة والبنكرياس ، وبنفس الطريقة قد يساعد الجنين أيضًا.

-يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة: إن تناول الزنجبيل أثناء الحمل لا يقيك من التعب والإرهاق فحسب ، بل يساعدك أيضًا على الشعور بالحيوية، أثبتت دراسات مختلفة أن الزنجبيل فعال في الحفاظ على نسبة السكر في الدم عند المستويات الطبيعية.

-يساعد في تخفيف الانتفاخ: تناول الزنجبيل قبل النوم يساعد في تخفيف عسر الهضم والغازات والانتفاخ المرتبط بالحمل.

-فعال في تخفيف حرقة المعدة: يساعد الزنجبيل في محاربة الأحماض التي تسبب حرقة المعدة أثناء الحمل.

