احذر.. الإفراط في تناول الزنجبيل يصيبك بهذه الأمراض

الزنجبيل هو من بين التوابل أو الأعشاب الأكثر شيوعًا في العالم، يحتوي المركب النشط بيولوجيًا المسمى جينجيرول في الزنجبيل على خصائص علاجية ملحوظة وقائمة على الأدلة ضد مجموعة من الحالات الصحية مثل مرض السكري ونزلات البرد ومشاكل المعدة وارتفاع ضغط الدم والغثيان وغيرها الكثير.

على الرغم من الفوائد الصحية المتعددة للزنجبيل ، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الزنجبيل بكميات معتدلة وكبيرة يمكن أن يكون ضارًا للأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة.

1. الحوامل

الزنجبيل مفيد في تخفيف الغثيان والقيء أثناء الحمل، ومع ذلك ، بكميات كبيرة ، يمكن أن تكون ضارة للنساء الحوامل، يمكن أن تؤدي المنشطات الطبيعية في الزنجبيل إلى تقلصات مبكرة، قد يتسبب هذا في الإجهاض أو الولادة المبكرة للطفل .

أثناء الحمل ، يجب تجنب الجرعات الزائدة من الزنجبيل بأي شكل من الأشكال للنساء اللواتي يقتربن من المخاض أو لديهن تاريخ من اضطرابات النزيف.

2. نقص الوزن

الزنجبيل من أفضل العلاجات لفقدان الوزن، الجينجيرول الموجود في الزنجبيل يزيد من معدل الأيض ويثبط الشهية، يتسبب استهلاك الزنجبيل في حرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى بكثير مما يؤدي إلى تناول الشخص لأكل أقل، لذلك ، يجب تجنب الزنجبيل من قبل الأشخاص الذين يرغبون في زيادة الوزن أو أولئك الذين يعانون من نقص الوزن بالفعل.

3. حصوات المرارة

أظهرت دراسة أن الزنجبيل يمكن أن يزيد من إفراز الصفراء ويسبب تكون حصوات المرارة، يلعب عصير الصفراء دورًا مهمًا في هضم الدهون وامتصاصها ؛ ومع ذلك ، فإن الاستهلاك المفرط للزنجبيل يمكن أن يحفز الكبد على إنتاج المزيد من العصارة الصفراوية وتسريع تكوين حصوات المرارة.