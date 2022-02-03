فيديو جراف.. سر مرض عمرو زكي .. هل دخل في غيبوبة؟

كشف إبراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك السابق عن آخر التطورات الصحية للنجم عمرو زكي بعد انتشار أخبار عن دخوله في غيبوبة.



وكتب ابراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي تويتر : " والله ماعارف فعلا وتليفوناته مقفولة وأخر مكالمه كانت نفسيته تعبانة وكان في حاله اكتئاب ربنا يشفيه ويعافيه دعواتكم ".



يذكر أن عمرو زكي "38 عاما" لعب للمنصورة وفي عام 2003 تعاقد معه نادي إنبي قبل بلوغه العشرين من عمره واستدعاه مدرب المنتخب المصري حسن شحاتة في كأس الأمم الأفريقية 2006 وساهم في فوز الفراعنة باللقب الأفريقي، وتعاقد مع لوكوموتيف موسكو، ثم عاد إلى مصر وتعاقد مع الزمالك.

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