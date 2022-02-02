بعد أنباء عن دخوله في غيبوبة.. إبراهيم سعيد: تليفونات عمرو زكي مغلقة

كشف إبراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك السابق عن آخر التطورات الصحية للنجم عمرو زكي بعد انتشار أخبار عن دخوله في غيبوبة.



وكتب ابراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي تويتر : " والله ماعارف فعلا وتليفوناته مقفولة وأخر مكالمه كانت نفسيته تعبانة وكان في حاله اكتئاب ربنا يشفيه ويعافيه دعواتكم ".



يذكر أن عمرو زكي "38 عاما" لعب للمنصورة وفي عام 2003 تعاقد معه نادي إنبي قبل بلوغه العشرين من عمره واستدعاه مدرب المنتخب المصري حسن شحاتة في كأس الأمم الأفريقية 2006 وساهم في فوز الفراعنة باللقب الأفريقي، وتعاقد مع لوكوموتيف موسكو، ثم عاد إلى مصر وتعاقد مع الزمالك.

استمر عقد عمر زكي مع الزمالك من 2006 إلى 2012، وكانت أبرز محطاته في مسيرته، اعارته إلى ويجان الانجليزي موسم 2008-2009، وأحرز 10 أهداف في وقت قياسي.

وحسب ما ورد في تقارير منشورة، وأنباء تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة لمقربين من عمرو زكي، فإن النجم السابق لمنتخب مصر يعاني من أزمة نفسية وصلت إلى حد الاكتئاب.

وقال مقربون من عمرو زكي إنه يعاني من أزمة في الحركة بسبب مضاعفات الحادث الذي تعرض له في وقت سابق أثناء قيادته لسيارته، بينما نقلت بعض التقارير أن عمرو زكي دخل في غيبوبة لبعض الوقت، أمس الثلاثاء.

وعلق متابعون على تغريدة إبراهيم سعيد بأن نجم الزمالك عمرو زكي لا نراه وبالتأكيد لا يجد من يسأل عنه في ظروفه الحالية بعدما كان نجمًا كبيرًا يتهافت عليه الجميع، منتقدين الوسط الرياضي كافة.

وعلق متابع: « فين نادي الزمالك واتحاد الكرة من عمرو زكي .. مش دة كان لعيب في النادي والمنتخب وجاب بطولات لمصر.. ع الاقل طلعوه معاكم في القنوات ».

وقال آخر: « الشُهرة حلوة .. بس الأحلى منها لما تلاقي ناس تقف جنبك في شدتك .. ربنا يجازيك خير يا إبراهيم ويشفي عمرو زكي ويصلح أحواله ».