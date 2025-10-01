قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026
كريم عاطف

في خطوة جديدة تعزز من ريادتها في مجال السيارات الكهربائية، أعلنت شركة بورشه خلال مشاركتها في معرض ميونخ للسيارات عن تطوير نظام مبتكر يتيح شحن المركبات لاسلكيا دون الحاجة إلى الكابلات التقليدية.

التقنية الجديدة بحسب تقرير نشره موقع كار آند درايفر العالمي، ‏ستكون متاحة حصريا مع طراز كايين إليكتريك 2026 الذي تعتزم الشركة طرحه العام المقبل، ويعتمد النظام على مكونين أساسيين.

المكون الأول جزء داخلي يتم تركيبه أسفل السيارة بين البطارية والمحرك الكهربائي، مزود بوحدة تبريد مائي، بينما يتمثل الجزء الثاني في لوحة خارجية يتم تثبيتها على الأرض وربطها بمصدر الطاقة، وتعمل على نقل الكهرباء مباشرة إلى السيارة، ولضمان الحماية، جرى تغليف كلا الجزأين بطبقة معدنية متينة.

ويتميز النظام بوجود مستشعرات ذكية توقف عملية الشحن فور اكتشاف أي عائق بين اللوحتين، سواء كان جسما معدنيا أو حتى مرور حيوان صغير، ما يعزز معايير الأمان، كما تؤكد بورشه أن فاقد الطاقة الناتج عن الشحن اللاسلكي يبقى محدودا رغم ارتفاع السيارة عن الأرض بما يقارب 9.7 بوصات.

ولتشغيل التقنية، يتعين على السائق تفعيل وضع الشحن اللاسلكي عبر إعدادات السيارة، حيث تبدأ المركبة بالبحث عن لوحة الشحن باستخدام إشارة "واي فاي" خاصة، وتتيح المنظومة أيضا مشاركة لوحة الشحن مع ما يصل إلى خمس سيارات مختلفة من خلال تطبيق بورشه المخصص.

ولتسهيل الاصطفاف فوق اللوحة، أضافت الشركة ميزة بصرية في شاشة المعلومات الداخلية، حيث تظهر خطوط ودوائر خضراء ترشد السائق إلى الموقع الدقيق للوحة الأرضية.

أما من حيث التكلفة، فقد أوضحت بورشه أن تركيب النظام الجديد يصل إلى نحو 8200 دولار تشمل تجهيزات السيارة ولوحة الشحن، في حين يبلغ سعر اللوحة الأرضية وحدها نحو 5860 دولارا.

