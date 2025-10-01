شريف عامر: إثيوبيا اتهمت مصر بالعمل على عدم الاستقرار في لإفريقيا وتهديد السلام الإقليمي

قال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، إن كلمة الشاب المصري سكرتير أول محمد سليمان، عضو الوفد المصري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت لافتة خلال الجلسة الأخيرة، إذ جاء رده عقب كلمة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووفقًا لقواعد الأمم المتحدة: “من حق أي دولة أن ترد مباشرة بعد مداخلات الأطراف الأخرى”.

الموقف المصري من السد الإثيوبي

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن إثيوبيا اتهمت مصر بأنها تعمل على عدم الاستقرار في إفريقيا، وتهدد السلام الإقليمي، لكن الرد المصري جاء قويًا ومباشرًا، حيث أكد محمد سليمان أن الموقف المصري من السد الإثيوبي ثابت وقوي، مشددًا على أن بناء السد؛ يمثل تدبيرًا أحاديًا يفتقر لأي شرعية دولية.

وأشار شريف عامر، إلى أن كلمة الدبلوماسي المصري لم تكن معدة سلفًا، بل جاءت ارتجالية وموفقة، عكست سرعة البديهة والتعبير الدقيق عن الموقف المصري من الممارسات الإثيوبية في القارة الإفريقية، مؤكدًا أن رده على كلمة الولايات المتحدة أيضًا كان واضحًا وحاسمًا.

واستطرد: "الكلمة الإثيوبية اقتصرت على شعارات رنانة بلا تفاصيل أو حقائق، في حين أن الرد المصري اتسم بالسرعة والتحديد والاعتماد على الحقائق، ما جعله لافتًا داخل أروقة الأمم المتحدة، واعتُبر جزءًا من السجالات الدبلوماسية التي تسجل في تاريخ المعارك السياسية داخل المنظمة الدولية".