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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر على بعد 400 كم شمال دمياط

زلزال
زلزال

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، الأربعاء، الموافق 2 فبراير 2022، هزة أرضية، غرب جزيرة قبرص على بعد 400 كم شمال دمياط فى تمام الساعة 11 وثلاثة دقايق مساء.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر.

وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة  الهزة سطحية.

البحوث الفلكية: كل ما يكتب عن زلزال قبرص معلومات مغلوطة


وقد جاءت بيانات الهزة الأرضية على النحو التالي : 
القوة         :   5.1 درجة على مقياس ريختر
خط العرض :   35.00 شمالا
خط الطول   :     31.94 شرقا
العمق       :        88.37 كم
 

زلزال الشبكة القومية لرصد الزلازل جزيرة قبرص هزة أرضية غرب جزيرة قبرص الدكتور جاد القاضي

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