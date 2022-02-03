البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر على بعد 400 كم شمال دمياط

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، الأربعاء، الموافق 2 فبراير 2022، هزة أرضية، غرب جزيرة قبرص على بعد 400 كم شمال دمياط فى تمام الساعة 11 وثلاثة دقايق مساء.



وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر.

وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.



وقد جاءت بيانات الهزة الأرضية على النحو التالي :

القوة : 5.1 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 35.00 شمالا

خط الطول : 31.94 شرقا

العمق : 88.37 كم

