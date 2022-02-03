مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا بالدوري حتى نهاية الدور الأول

حددت إدارة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات الدوري حتى انتهاء الدور الأول.

وجاءت مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

١٧ فبراير .. المصري وسيراميكا كليوباترا .. الجولة التاسعة .. ستاد الجيش ببرج العرب .. الساعة ٥:٣٠ مساء

٢٢ فبراير .. سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة .. الجولة العاشرة .. ستاد المقاولون العرب .. الساعة ٣ عصرا

٢٨ فبراير .. الشرقية للدخان وسيراميكا كليوباترا .. الجولة ١١ .. ستاد بتروسبورت .. الساعة ٣ عصرا

٨ مارس .. سيراميكا كليوباترا وسموحة .. الجولة ١٢ .. ستاد المقاولون العرب .. الساعة ٥:٣٠ مساء

١٠ أبريل .. إنبي وسيراميكا كليوباترا .. الجولة ١٣ .. ستاد بتروسبورت .. الساعة ٩:٣٠ مساء

١٥ أبريل .. سيراميكا كليوباترا وفيوتشر .. الجولة ١٤ .. ستاد المقاولون العرب .. الساعة ٩:٣٠ مساء

١٩ أبريل .. طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا .. الجولة ١٥ .. الجولة ستاد جهاز الرياضة العسكري .. الساعة ٩:٣٠ مساء

٢٧ أبريل .. بيراميدز وسيراميكا كليوباترا .. الجولة ١٦ .. ستاد الدفاع الجوي .. الساعة ٩:٣٠ مساء

٣٠ أبريل .. سيراميكا كليوباترا والأهلي .. الجولة ١٧ .. ستاد المقاولون العرب .. الساعة ٩:٣٠ مساء