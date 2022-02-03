النصر القاهري يجدد ثقته في ياسر رضوان

أكد رحيم عبد الحق مدير الكرة بنادي النصر أن إدارة النادي تؤكد علي ثقتها في ياسر رضوان المدير الفني للفر يق الأول لكرة القدم.

وقال عبد الحق أن ياسر رضوان مستمر في منصبه حتي نهاية الموسم وان هناك اتجاه لاستمراره في قيادة الفريق في الموسم المقبل ولا نيه للتغيير .

واضاف مدير الكرة بنادي النصر أنه لا يوجد أي ضغوط من اي نوع علي الفريق أو الجهاز الفني وان إدارة النادي برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق تسعي دائما لتوفير للاستقرار الفني للفريق والجهاز الفني طبقا لسياسة النادي مشددا علي أن الفريق يضم لاعبين أكفاء علي مستوي جيد وان الفريق يمر بمرحلة صعبة وقادرين علي العودة بالنصر لمكانته الطبيعية .