أخبار العالم| التحالف الدولي يستهدف قياديًا في القاعدة بسوريا.. وأمريكا تدرس فرض عقوبات على الحوثي

شهدت الساحة الإقليمية والدولية، على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث المهمة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

سوريا.. التحالف الدولي يستهدف قياديا أجنبيا بارزا في القاعدة

أعلن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش أنه استهدف قياديًا أجنبيًا بارزًا في تنظيم القاعدة الإرهابي ببلدة أطعمة السورية.

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء، اعتراض وتدمير عدد 3 مسيرات معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

الولايات المتحدة تهدد الحوثيين بعقوبات جديدة بعد استهدافهم الإمارات

هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على الحوثيين في اليمن بعد الهجمات التي نفذوها في الآونة الأخيرة، ولاسيما على الإمارات.

أمريكا: هجمات الحوثيين ضد المدنيين هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل للأزمة

أدانت أمريكا بأشد العبارات، الأربعاء، الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الإمارات بطائرات مسيرة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراضها وتدميرها.

مباحثات إسرائيلية لبيع منظومة القبة الحديدية لـ الإمارات

أفادت القناة الإسرائيلية الـ"13"، بأن إسرائيل تخطط لتسريع عملية بيع أنظمة الدفاع الصاروخية "القبة الحديدية" إلى دولة الإمارات.

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد

أعلن الديوان الملكي السعودية، الأربعاء، وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

بوتين: روسيا والصين تلعبان دورا مهما في استقرار العالم

قال بوتين في مقال كتبه لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء عشية زيارته للصين، إنه "بالطبع، ستكون مناقشة القضايا الدولية الملحة جزءا مهما من هذه الزيارة".

الخارجية الأمريكية تؤكد الوثيقة المسربة للرد على روسيا

أكدت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، صحة الوثيقة المسربة بخصوص الرد الأمريكي على المقترحات الأمنية الروسية.

انتقادات واسعة لقرار بايدن إرسال قوات عسكرية إلى أوروبا

انتقد السناتور الجمهوري، مايكل براون، الأربعاء، قرار الرئيس جو بايدن إرسال قوات أمريكية عسكرية إلى أوروبا.

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بعد العاصفة نادية …ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء، أن الفيضانات غمرت سوق السمك الشهير في مدينة هامبورج الألمانية للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة، حيث تسببت عاصفة أخرى في ارتفاع منسوب مياه البحر في المدينة الساحلية.

العاهل الأردني: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون مع الرياض.

الجيش الأمريكي يشرع بإنهاء خدمة رافضي التطعيم ضد كورونا

أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، أنه سيبدأ على الفور تسريح الجنود الرافضين لتلقي لقاح إلزامي مضاد لكورونا، مما يعرض أكثر من 3300 من الجنود لخطر إنهاء الخدمة.