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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: روسيا والصين تلعبان دورا مهما في استقرار العالم

بوتين
بوتين

قال بوتين في مقال كتبه لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء عشية زيارته للصين، إنه "بالطبع، ستكون مناقشة القضايا الدولية الملحة جزءا مهما من هذه الزيارة".

 

وأكد بوتين أن "تنسيق السياسات الخارجية لروسيا والصين مبني على مواقف متقاربة أو متطابقة تجاه حل القضايا العالمية والإقليمية... يلعب بلدانا دورا هاما في استقرار الأوضاع على الساحة الدولية التي تشهد فترة صعبة في الوقت الراهن".

 

وتابع أن روسيا والصين "تساهمان في جعل منظومة العلاقات بين الدول ديمقراطية، وجعل هذه المنظومة عادلة وشاملة أكثر".

 

وأضاف أن روسيا والصين "تعملان معا على تعزيز الدور المركزي والمنسق للأمم المتحدة في الشئون الدولية، وتسعيان للحيلولة دون تآكل منظومة القانون الدولي التي تقوم على أساس ميثاق الأمم المتحدة".

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وأشار بوتين كذلك إلى أن موسكو وبكين تعملان بشكل مشترك ضمن العديد من المنظمات الدولية، بما فيها "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين، ولهما أيضا مواقف متقاربة بشأن التجارة الدولية، حيث تدعوان إلى الحفاظ على انفتاحها وشفافيتها بعيدا عن أي تمييز، وعلى أساس قواعد منظمة التجارة العالمية.

 

ولفت بوتين إلى أن علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي "وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وأصبحت مثالا على الفاعلية والمسؤولية والتطلع إلى المستقبل".

 

وأضاف أنه سيعير مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن القدرات الإنتاجية والتقنية والمالية المتوفرة لدى البلدين تتيح تنفيذ مهام التنمية المستدامة بنجاح وتحقيق النمو الاقتصادي المستقر وتعزيز القدرة التنافسية والتصدي للمخاطر والتحديات.

 

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والصين ازداد بأكثر من الثلث في 2021، ووصل إلى 140 مليار دولار، وأن البلدين يتجهان إلى زيادته ليبلغ 200 مليار دولار في السنة.

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