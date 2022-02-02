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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا الأزمة الأوكرانية والضمانات الأمنية الروسية

بوتين وجونسون
بوتين وجونسون

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأزمة الأوكرانية وقضية الضمانات الأمنية التي تطالب موسكو حلف الناتو بتقديمها لها.

وجاء في بيان للكرملين، صدر في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، أنهما "تبادلا الآراء بالتفصيل في سياق الأزمة الأوكرانية الداخلية والوضع المتعلق بتقديم الضمانات الأمنية الملزمة قانونيا لروسيا".

وأشار البيان إلى أن الرئيس بوتين "أوضح مواقف روسيا المبدئية من هذه القضايا".

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ولفت بوتين الانتباه إلى "إحباط كييف لاتفاقيات مينسك بشكل مستمر، وأشار إلى عدم استعداد الناتو للرد على القلق الروسي المبرر، وتستره بما يسمى بسياسة الأبواب المفتوحة التي تتعارض مع المبدأ الأساسي للأمن غير القابل للتجزئة".

بوريس جونسون فلاديمير بوتين روسيا الناتو أوكرانيا الازمة الاوكرانية

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