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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يشرع بإنهاء خدمة رافضي التطعيم ضد كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، أنه سيبدأ على الفور تسريح الجنود الرافضين لتلقي لقاح إلزامي مضاد لكورونا، مما يعرض أكثر من 3300 من الجنود لخطر إنهاء الخدمة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الجيش هو آخر خدمة عسكرية تقر تسريح رافضي التطعيم. فقد قام سلاح مشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية بالفعل بتسريح القوات العاملة أو الأفراد المبتدئين في معسكرات التدريب لرفضهم تلقي اللقاح. إلا أنه حتى الآن لم يقم الجيش بتسريح أي من أفراده من الخدمة.

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وفي بيانات نشرها الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي رفض أكثر من 3300 جندي الحصول على اللقاح. وقال الجيش إن أكثر من 3000 جندي تلقوا توبيخا نصيا رسميا، مما يشير إلى أنه قد تم تحديد هويتهم بالفعل في عملية تأديبية، وقد يكون بعضهم من بين أول من سيتم إنهاء خدمتهم.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية أوامرها لجميع الأفراد في الخدمة الفعلية والحرس الوطني وجنود الاحتياط بتلقي اللقاح ، مشددة على أهميته للحفاظ على صحة الجنود ولياقتهم.

ولا تزال الإصابات بفيروس كورونا مستمرة في الارتفاع في الولايات المتحدة، بسبب انتشار المتحور أوميكرون.

حصل نحو 97 بالمئة من جميع جنود الجيش على جرعة واحدة على الأقل، بينما طلب أكثر من 3000 جندي إعفاءا لأسباب صحية أو دينية.

أصدرت وزيرة الجيش كريستين ورموت، توجيها الأربعاء إلى قادة الوحدات ببدء إجراءات الفصل الإجباري ضد رافضي اللقاح ممن ليس لديهم إعفاء معلق أو معتمد.

 

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