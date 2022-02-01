بعد إعادة لصقها.. لجنة التحقيق في اقتحام الكونجرس تتسلم وثائق مزقها ترامب

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن بحوزة اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في الهجوم الذي شنه أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب على مقر الكونجرس في 6 يناير 2021 مجموعة وثائق مزقها الملياردير الجمهوري حين كان في السلطة.

وهذه الوثائق مصدرها مركز الأرشيف الوطني المكلف حفظ كل أوراق عمل الرئيس بعد مغادرته المنصب.

وأكد المركز في بيان أن ”من بين الوثائق الرئاسية التي تسلمها ،وثائق ورقية كان قد مزقها الرئيس السابق ترامب“.

وأوضح أن ”مسئولين عن إدارة الوثائق في البيت الأبيض تمكنوا من ”إعادة لصق بعض من الأوراق ”بواسطة شريط لاصق“.

وحسب ”واشنطن بوست“، فإن هذه الوثائق هي من بين 700 صفحة سلمها مركز الأرشيف الوطني إلى اللجنة البرلمانية الساعية إلى تحديد المسؤولية التي يتحملها ترامب عن اقتحام مناصرين له مقر السلطة التشريعية في السادس من يناير 2021.

ومن بين صفحات الأرشيف الـ700، قوائم بأسماء أشخاص زاروا ترامب أو اتصلوا به في السادس من يناير 2021، فضلا عن ملحوظات دونت خلال هذه اللقاءات والاتصالات.

في موازاة ذلك، تسعى اللجنة البرلمانية ذات الغالبية الديمقراطية إلى الاستماع لعدد من المقربين من الملياردير الأمريكي، وقد تسلّم بعضهم مذكرات استدعاء، بينما تسلم البعض الآخر ومن بينهم ابنة الرئيس السابق إيفانكا ترامب، دعوة للإدلاء بإفاداتهم.

وتسعى اللجنة إلى نشر نتائج تحقيقها قبل موعد انتخابات منتصف الولاية المقررة بعد أقل من عام والتي يمكن أن يستعيد من خلالها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب وبالتالي إغلاق الملف.