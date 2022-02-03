شيكو يشارك متابعيه صور العرض الخاص لفيلم "حامل اللقب"

نشر الفنان شيكو عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور جديدة.

وظهر شيكو في الصور من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب، برفقة أبطال العمل أبرزهم هشام ماجد.

يذكر أن آخر أعمال شيكو كان مسلسل "اللعبة: ليفل الوحش" الذي عرض عبر منصة شاهد vip، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف عام على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، وشارك شيكو في البطولة كل من هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول.