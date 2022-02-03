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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات بقرية طنان

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة إزالة فورية على المباني المخالفة التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بقرية طنان التابعة لمركز ومدينة قليوب ورافقه في الجولة اللواء عمرو أبو رية مساعد مدير الأمن للأمن العام ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.


وتمكنت الحملة من إزالة 21 حالة بناء مخالف من بينهم 3 حالات عبارة عن مسلحات خرسانية على مساحة 5700 متر أراضي زراعية وتنوعت المخالفات ما بين منازل سويسي بالطوب الأبيض ومباني مسلحات وهناجر. 


وأكد المحافظ خلال الحملة أنه تم تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة في إزالة أي تعديات جديدة في مهدها ويتم رصد كل حالة وفحصها بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفا  أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لن يتم التهاون فيها ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، وسيتم إزالة كافة التعديات وفق خطة منظمة تم إعدادها مع المسئولين والجهات الأمنية .


وتهيب محافظة القليوبية بالمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح والحاصلين على نموذج ( 10 ) سواء كان دائم أو مؤقت عدم القيام بأي أعمال بناء دون الحصول على ترخيص بناء للأعمال من الإدارات الهندسية بمجالس المدن والمراكز والأحياء طبقاً لقانون 119 لسنة 2008 حيث أن قبول التصالح يكون على الأعمال المخالفة السابقة، وليس ترخيص للبناء الحديث وإلا يقع تحت طائلة القانون ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية كمخالفات حديثة، وذلك طبقاً لما ورد بالقانون (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية والخاص بالتصالح على أعمال البناء
 

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