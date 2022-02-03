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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب لجنة من الطب الشرعي وخبراء الأدلة الجنائية للأخذ عينات من المضبوطات المخدرة

النيابة العامة تستدعي صاحب عقار مصنع شابو بالمحلة وحبس المتهم 4 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، توجيهاته إلى رئيس نيابة ثان المحلة بقرار حبس فني كيميائي لاتهامه بإدارة مصنع  المواد المخدرة وعقار "آيس شابو" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في تحويل شقة سكنية على مساحة 140 م 2 بأحد الأبراج السكنية بمنطقة منشية البكري تابعة لحي ثان المحلة إلى مصنع لإنتاج مواد مخدرة.

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كما يأتي تنفيذا لتوجيهات المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، بسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لأخذ عينات من المضبوطات.

كما باشرت لجنة تحت إشراف النيابة العامة لمعاينة موقع مصنع مواد المخدرة المقام في قلب منطقة سكنية، وتمكن أطباء طب الشرعي من أخذ عينات عشوائيات من المضبوطات بموقع الحادث، كما قررت النيابة العامة سرعة ضبط المتهم الثاني الهارب.

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وكشفت التحريات الأولية أن المتهم كان له شريك هارب قبيل إلقاء القبض عليه وبحوزته كميات كبيرة من المواد والعقاقير المخدرة المجرمة.

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا نجحوا بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية في شن ضربة أمنية للعناصر للاتجار في المواد المخدرة. 

وأسفرت الحملة والمداهمة الأمنية عت ضبط فني معمل كيميائي يدير مصنعا على مساحة 140 م2 داخل إحدى الشقق تخصص في تصنيع "آيس شابو" بأحد الأبراج السكنية بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير الإدارة العامة المكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا إخطارا بتوافر معلومات حول قيام المدعو "م. ن"، ٣٢ سنة، فني معمل كيمياء، بإدارة مصنع متخصص في تصنيع أخطر أنواع المواد المخدرة "آيس شابو" وزيوت الحشيش وعقاقير مخدرة غير مصرح بها بنطاق منطقة منشية البكري بنطاق حي ثان المحلة.

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد محمد راشد، مفتش مباحث إدارة مكافحة المخدرات، ومعاونه المقدم أحمد مصلح، مفتش الإدارة، بالتنسيق مع العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان موقع المصنع.

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وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركةن تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط فني كيميائي وهروب آخر "شريكه" أثناء تواجده داخل شقة سكنية بالطابق الخامس عشر بأحد الأبراج السكنية، وبحوزته كميات من "آيس شابو" تصل إلى 5 أطنان ومحتويات من عقاقير مواد مخدرة، منها "زيت الحشيش" وعقاقير مخدرة غير مصرح باستخدامها طبيا.
وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفرع البحث الجنائي، بأنها تحوي معدات تصنيع المواد المخدرة وأدوات تستخدم في طحن كميات العقاقير المخدرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض واقعة الاتجار وسيناريو اختفاء شريكه لردعهما قانونيا وتقديمهما للعدالة، وتم التحفظ على المضبوطات.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومصادرة كميات المواد المخدرة.

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