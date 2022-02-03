رفع 30 حالة إزالة فورية وتحرير 25 محضر إشغال طريق في المنوفية



شن مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بشوارع وميادين أشمون.

وأسفرت الحملة عن رفع 30 حالة إزالة فورية وتحرير 25 محضر إشغال طريق ، حيث تم رفع وإزالة كافة التعديات المخالفة بالمدينة، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقا للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

من جانبه أكد سامي سرور رئيس المدينة، علي إستمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع وشدد سيادتة بضرورة إلتزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون .