كارثة بيئية.. أكياس بلاستيكية تغزو شواطئ خليج موسي بسيناء|فيديو

مازالت شواطئ جنوب سيناء تعاني من أضرار الأكياس البلاستيكية التي تلقي بشكل عشوائي وتتطاير من شاطئ لآخر وتصب في قاع البحر مسببة أضرار جسيمة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية .

ورصدت كاميرا موقع "صدي البلد" الاخباري بالصور والفيديو هذه الأكياس البلاستيك ملقاة علي شاطئ خليج موسي المواجهة لميناء الصيد .



وقال عمرو غنيم أحد الشباب العاملين في رياضة الوند سيرف والمراكب الشراعية أن لابد من القضاء علي البلاستيك الذي يتطاير علي الشواطئ مشيرا إلي أنه لابد الحد من استخدامه لانه ضار جدا بالبيئة البحرية والشعاب المرجانية ويشوه الطبيعة الخلابة الشواطئ بجنوب سيناء.

وفي سياق متصل كان طلب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال لقاءه الاخير بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشروع متكامل لإنتاج الكومبست مع تقديم الدعم المالي والفني من خلال تدعيم منظومة النظافة بشرم الشيخ والبدء في إجراءات جعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء علاوة علي انشاء ٥ سقالات بحرية في محمية ابو جالوم ونبق علاوة علي تطوير مناطق البلوهول وأبو جالوم ووادي ثني بمدينة دهب بالإضافة لإقامة الوحدات السكنية في قرية الغرقانه بالقرب من شرم الشيخ وذلك في إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ خلال العام الجاري .



تناول اللقاء ايضاً دعم المحافظة بنسبة 15 % من حصيلة رسوم المحميات وتوفير 10 ألاف شنطة او اكياس من الاكياس صديقة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقنين أوضاع الكافتيريات الموجودة بالمحميات وكذا دعم المحافظة بوحدة تعزيز لاهوائي للاستفادة من كمية المخلفات بعد عملية الفرز للمخلفات بمدينة سانت كاترين وتحويلها الي كهرباء.



كما عرضت وزيرة البيئة مشروع الاستدامة البيئية بمدينة شرم الشيخ والذي يتضمن 4 مكونات رئيسية منها قطاع المخلفات والطاقة والسياحة ومراكز الغوص ومشكلة البلاستيك، ووافقت علي تقديم 10 آلاف شنطة صديقة البيئة ليتم توزيعها علي فنادق شرم الشيخ،



وامرت بعمل دراسة لتحديد كمية الأكياس البلاستيكية التي تستهلكها الفنادق والقري السياحية وكافة المنشآت الموجودة بالمدينة.



ووجهت وزيرة البيئة بتدريب العاملين بالفنادق ورفع الوعي البيئي لديهم بما يعزز دورهم في حماية البيئة.



كما وجهت خلال اللقاء بضرورة إلزام كافة مراكز الغوص الموجودة بالمدينة بالحصول علي العلامة الخضراء قبل انطلاق مؤتمر المناخ،و اوصت وزيرة البيئة بتغير اسم الحديقة المركزية الي حديقة الاستدامة البيئية.



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البلاستيك علي الشواطئ

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