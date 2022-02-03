عبيد عباس يحصد جائزة شعر الفصحى بمعرض الكتاب

فاز الشاعر عبيد عباس، بجائزة شعر الفصحى، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ53، عن ديوان "عن موت سائق الدراجة"، الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب.

وتقدم جوائز المعرض في 11 فرعًا منها تسعة للكبار: الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.



كما تقدم 6 جوائز أخرى، تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.



وجائزة أفضل ناشر مصري، مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، ولأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب.

وتم زيادة قيمة كل جائزة إلى 40 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه في الدورات السابقة من معرض الكتاب.

يذكر أن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلقت يوم 26 يناير الماضي، على أن تستمر فعالياتها حتى 7 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة 51 دولة من 6 قارات، واختارت إدارة المعرض «اليونان» لتكون الدولة ضيف الشرف، والكاتب الراحل يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، و879 جناحا. فيما يصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ من بينهم 292 للنشر العام، و43 للكتاب الأجنبي، و89 للكتاب المدرسي، و97 للكتاب الإسلامي والتراث، و46 من مكتبات سور الأزبكية، و49 ناشرا أكاديميا، بالإضافة لـ 98 ناشرًا عربيًا، ودار وحيدة للنشر الصوتي، و2 من ذوي القدرات الخاصة 2، و7 مؤسسات مؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، و95 توكيلًا مصريًا و45 توكيلًا عربيًا.