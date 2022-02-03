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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب َالرياضة يعتذر عن ندوته اليوم بمعرض الكتاب

أشرف صبحي وزير الشباب َالرياضة
أشرف صبحي وزير الشباب َالرياضة

اعتذر  الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب َالرياضة، عن الندوة التي كانت مقررة له، اليوم بقاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان "هوية الشباب في الجمهورية" ، نظرا لسفره خارج البلاد.

وقد ابدى وزير  الشباب اعتذاره عن  عدم حضور للندوة، لارتباطه للسفر خارج البلاد.

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 صباح اليوم الخميس، إقبالاً متوسطاً من قبل الجمهور، في الساعات الأولى من افتتاح المعرض في يومه الثامن من استقبال الجمهور، بعد الافتتاح الرسمي، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتوافد العديد من المواطنين منذ الصباح الباكر على معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الثامن بغرض اقتناء العديد من الكتيبات، وحرص جميع الوافدين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية خلال التجول بالمعرض.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي توليه إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا، حيث يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة

أشرف صبحي ارتداء الكمامات فيروس كورونا وزير الشباب مصر معرض القاهرة الدولي للكتاب

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