تعرف على كيفية تنظيف الأسنان بشكل صحيح

يعتبر تنظيف أسنانك بانتظام جزءًا مهمًا من روتين أسنانك، يساعد في منع حالات مثل تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة، كما أن تنظيف أسنانك بالخيط قبل التنظيف أمر مهم لأنه ينظف الشقوق الصغيرة بين أسنانك.

تنظيف أسنانك بفرشاة أسنان ناعمة الشعيرات يحفز اللثة ويساعد في الحفاظ عليها بصحة جيدة ويمنع نزيف اللثة.

1. اختر معجون الأسنان الصحيح، بلل الفرشاة وضع شريحة رقيقة من معجون الأسنان بالفلورايد عليها، اختر دائمًا معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لأنه يحمي من التسوس ويمنع تسوس الأسنان.

2. ضع الفرشاة على خط اللثة بزاوية 45 درجة، ابدأ بالفرشاة بحركة دائرية قصيرة تبدأ من خط اللثة بزاوية 45 درجة، ولا تنظف أسنانك في اتجاه أفقي، استخدم الفرشاة لمدة 2 إلى 3 دقائق بهذه الطريقة.

3. فرش أسنانك العلوية بالفرشاة ،ابدأ بتنظيف أسنانك الخلفية أو الأضراس العلوية ، على جانب واحد من الفم واعمل في اتجاه عقارب الساعة، استخدم فرشاة أسنانك في حركة للداخل والخارج وانتقل من مؤخرة فمك إلى الأمام، كرر هذا على الجانب الآخر من الفم.

4. قم بتنظيف الأضراس السفلية في اتجاه عقارب الساعة، قم بتنظيف الأضراس السفلية على جانب واحد من الفم لمدة 2 إلى 3 دقائق، ثم انقل إلى الجانب الآخر من الفم وكرر ذلك.

5. نظف أسنانك من الداخل بفتح أسنانك على مصراعيها وبمساعدة طرف فرشاة الأسنان ، قم بتنظيف الجزء الداخلي للأسنان الأمامية السفلية والأمامية العلوية بزاوية عمودية. هذه هي المنطقة الأكثر شيوعًا التي يتم تخطيها.

6. قم بتنظيف اللسان وداخل الخدين بالفرشاة ، كما يجب عليك تنظيف اللسان وداخل الخدين لأنهما يحتويان أيضًا على طبقة البلاك وجزيئات الطعام والبكتيريا التي تجعل رائحة الفم كريهة، باستخدام فرشاة أسنان بحركة دائرية لطيفة ، قم بتنظيف لسانك وسقف الفم وداخل الخدين جيدًا.

7. اشطف فمك وفرشاة أسنانك أخيرًا، خذ رشفة من الماء وحركها حول فمك وابصقها، اغسل فرشاة أسنانك تحت الماء الجاري لإزالة أي بكتيريا من الفرشاة.