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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مناقشة كتاب "القاهرة السينمائية" في سينما الهناجر.. غدًا

صدى البلد

يقيم بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف مساء غد الجمعة 4 فبراير بسينما الهناجر "صالون العمارة والسينما"، ومناقشة كتاب "القاهرة السينمائية .. عن المدينة والحداثة بين الصورة والواقع".

ويتناول الكتاب تاريخ الحداثة لمدينة القاهرة معتمدًا على الشريط السينمائي كأداة تحليلية وكموضوع للنقد، يربط بين المشهد المكاني في المدينة المادية والمدينة المتخيلة كما ظهرت في بعض الأفلام السينمائية، فيجمع الكتاب بين فصوله إسهامات لنخبة من المعماريين والمخططين ومؤرخين الفن والأدب للتنقيب عن هذه العلاقة المتوازية والمتداخلة بين السينما والمدينة من خلال قسمين للكتاب.

تحولات المدينة

القسم الأول ويركز علي تتبع مجموعة من الأفلام ابتداءً من ثلاثينيات القرن الماضي وحتى نهاية القرن العشرين وذلك لتوثيق التطور العمراني للقاهرة الحديثة، في حين يركز القسم الثاني من الكتاب على تتبع تحول المدينة السينمائية وبعض عناصرها في ظل الاقتصاد الحر الليبرالي الجديد، والأصولية الدينية، والتوترات بين الجنسين، ويخلص الكتاب إلى سرد شامل للحداثة لواحدة من أهم دول العالم العربي ودول الجنوب.

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كتاب "القاهرة السينمائية.. عن المدينة والحداثة بين الصورة والواقع "من تأليف الدكتو نزار الصياد ، د.هبة صفي الدين ، ومساهمات لكل من: أحمد حمدي عبد العظيم، أمير عبد الرحمن سعد، تيسير خيري، خالد أدهم، دعاء الأمير، شيرين سليمان، فرح خالد جندي، كندة السمارة، محمد سلامة، محمد عماد فتيحة، مريم مرعي، ميريت عماد عزيز، نور عادل صبحي، وهالة حسنين.

بيت المعمار سينما الهناجر القاهرة السينمائية المدينة والحداثة نزار الصياد

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