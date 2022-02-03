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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بريد جنوب سيناء: المكاتب المتنقلة واجهة المواطن للحصول على كل الخدمات

مكتب بريد متنقل
مكتب بريد متنقل

قال الدكتور إبراهيم الشافعي، مدير منطقة بريد جنوب سيناء، إن مكاتب البريد المتنقلة واجهة المواطن للحصول على الخدمات الحكومية.


جاء ذلك خلال افتتاح مكتب بريد متنقل بسيارة بمدينة رأس سدر حيث افتتح المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر برفقته النائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب .


وأشار مدير جنوب سيناء إلى توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتنفيذ الخطة الإستراتيجية الشاملة للبريد المصري حالياً بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة.

ويأتي ذلك بحضور تامر عثمان رئيس قسم المنافذ البريدية بجنوب سيناء وكان في استقبالهم  محمد عرفة رئيس بريد قطاع خليج السويس و بسيوني مدير مكتب بريد رأس سدر.

وأضاف مدير عام منطقة بريد جنوب سيناء، بأن مكاتب البريد أصبحت واجهة المواطن للحصول على كل الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري مشيرا إلي أن الهيئة القومية للبريد وضعت  خطة إستراتيجية شاملة ، تهدف إلى زيادة عدد المنافذ والانتشار الواسع على مستوى المحافظة، حتى يحصل كل مواطن على كل الخدمات بكل سهولة ويسر.


وتعتمد بعض المناطق بجنوب سيناء علي مكاتب البريد المتنقلة لتباعد  المسافات بين الأحياء والمناطق، داخل المدن وقد تم وضع  السيارة المتنقلة أمام إدارة راس سدر التعليمية لتقديم الخدمة للمواطنين.


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مكتب بريد

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سيناء جنوب سيناء مكاتب البريد المتنقلة الخدمات الحكومية رأس سدر عضو مجلس النواب

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