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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاصيل ندوة "الحوكمة الرقمية.. رؤية المستقبل" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا جماهيريًا كثيف لحضور الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية " الحوكمة الرقمية ...رؤية المستقبل"،  بحضور نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة المهندس خالد العطار، العميد تامر هواش رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بهيئة الرقابة الإدارية، وأدار الندوة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ونائب رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

في بداية الندوة نقل اللواء دكتور محمد سلامة تحيات الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية والعاملين بالهيئة ، إضافة إلى تحيات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد إلى جمهور معرض الكتاب، ثم بدأ بطرح تساؤلات افتتاحية للحضور حول إمكانية استخدامهم للبيانات باعتبارهم مسئولين بالدولة والفارق بين المعلومات الضخمة غير المدققة وكونها تحدي أمام صانع القرار، وقواعد المعلومات ذات الجودة والحديثة والدقيقة وانعكاسها على القدرة على إصدار القرار السليم وفق رؤية شاملة ومرتكزات  واضحة.

وأضاف أن الندوة تنقسم إلى محورين رئيسين وهما: الطريق الي الحوكمة الرقمية ومكافحة الفساد، والتي تستعرض عرض مراحل مواكبة التطور التكنولوجي، والمحور الثاني مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، كأحد وسائل بناء الجمهورية الجديدة واستعراض تكامل قواعد البيانات لدعم اتخاذ القرار لتحقيق الحوكمة الرقمية، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ملخصًا كل تلك المحاور ببساطة في أنها توضيح لأهمية البيانات وكيفية استخدامها وأهمية جودتها، فإذا كان لدينا بيانات بجودة عالية ستيسر إنجاز الأعمال والتطوير.

وشرح نائب وزير الاتصالات المهندس خالد العطار للحاضرين معنى "الحوكمة"، مستعرضًا الطريق إلى الحوكمة الرقمية ومكافحة الفساد، قائلًا: "إن الحوكمة هي تقنيات التحكم وتشمل مجموعة القواعد والقوانين والأسس التي تضبط عمل المؤسسات وتحقق الرقابة الفعالة على إدارة الأعمال، وتنظم العلاقة بينها وبين كافة الأطراف المتعاملة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف الحوكمة مثل الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد كما يشير المفهوم إلى الانعكاس على عمليات التوجيه والتحكم ليتم صنع القرار، وصنع السياسات وآليات التحكم التي تؤدي إلى الاتزان المجتمعي والحوكمة الذاتية وإذا تمت بشكل دقيق ستيسر على المواطن أن يحصل على حقوقه وتحدد واجباته تجاه الوطن، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الحوكمة هي "الحوكمة الرقمية".

قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الحوكمة الرقمية رؤية المستقبل وزير الاتصالات للتنمية الإدارية و الميكنة المهندس خالد العطار

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