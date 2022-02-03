الصحة : ارتفاع معدل الوفيات والإصابات بـ كورونا يعني انحسار الفيروس |فيديو

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات فيروس كورونا ومدي انحسار التحورات الجديدة.

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،: "منظمة الصحة العالمية صرحت بأن جائحة كورونا انتهت كحالة طوارئ، وحالة الطوارئ الطبية تعني ارتفاع معدل الوفيات والإصابات وهذا يعني انحسار الفيروس و ربما تكون بداية نهايته.

وأوضح عبد الغفار:" الفيروسات في تاريخها كلما زادت معدلات تحورها، كلما قلت حدتها، وخلال الفترة السابقة أكدت ذلك، فكان حدة الفيروس في الموجات السابقة أكثر من الموجة الرابعة والخامسة.

وأشار إلي أن التأثير الشديد للفيروس بدأ ينحسر مع التحورات الجديدة الأخيرة، ومعدلات دخول المستشفيات والوفيات بدأت تقل مقارنة بالمعدلات في الموجات السابقة.

