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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية ..فيديو

الأمطار
الأمطار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أعلنت أن الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار يومي الخميس والجمعة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الأجواء ستعود إلى طبيعتها يوم الجمعة وزيادة فترات سطوع الشمس مرة أخرى يوم السبت"، لافتا: "الشبورة المائية ستعود مع فجر السبت والتي ستعلن أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية".

وأشار: "نشاط الرياح خلال النهار جعلنا نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، وكان هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة خاصة على المناطق المكشوفة وهو ما أدى إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب محافظات الجمهورية ومناطق من الوجه والبحري وامتدت إلى القاهرة".

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار بهيئة الارصاد الجوية،: "متوقع استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة حتى نهاية يوم الجمعة"، لافتا: "الأسماء التي تطلق على العواصف سواء ياسمين وهبة وغيرها مسميات خاصة بالسوشيال ميديا ولا علاقة لها بهيئة الأرصاد".

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