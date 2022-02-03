بـ فستان جلد أحمر.. درة تظهر بإطلالة أنيقة

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت درة بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان جلد مكشوف باللون الاحمر، مما حاز إعجاب متابعيها.



ويعرض حالياً لـ درة فيلم “الكاهن”، الذي يشاركها بطولته، محمود حميدة، وجمال سليمان وإياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب تأليف محمد ناير إخراج عثمان أبو لبن، وهو يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات.



وتستعرض الأحداث ملاحقة صحفيين لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهما لمأساة إنسانية تعصف بحياتهما الشخصية، وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.

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