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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابتها بـ كورونا.. ميرهان حسين لجمهورها: قربت أتعافى تماما

صدى البلد

طمأنت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها علي حالتها الصحية،ونشرت صورة جديدة لها من خلال حساها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت ميرهان حسين معلقة من خلال صورها "الحمد لله انا بقيت احسن بكتير و قربت اتعافى تماما ان شاء الله ،عايزة اشكر كل حد سأل عليا و كل حد وصللي احساس بالحب و العطاء و الاهتمام اللي ماكنتش اتوقعه للدرجة دي والله ماكنتش اعرف ان في ناس كتير بتحبني كدا فرحتولي قلبي و صدق مشاعركم وصلني شكرًا بجد من قلبي مفيش احلى ولا أغلى من الحب". 

وأضافت “شكرًا على كل هدية جاتلي و كل وردة و كل دعوة بالشفاء يارب كل حد فرحلي قلبي ربنا يكرمه و يحققله كل اللي بيتمناه و ربنا يحفظنا جميعًا من كل الأمراض و يدينا الصحة و العافية يارب احنا وكل حبايبنا .. شكرًا يا أغلى الناس اللي حسستوني انكم جنبي مهما كنتو بعيد واني لو احتجت أي حاجة هاتكون عندي بوجودكم في حياتي .. شكرًا عالحب اغلى هدية ونعمة من رب العالمين ❤️ بحبكم”.
 

يذكر أن إصابة ميرهان حسين منعتها من المشاركة في مسرحية "كازانوفا" التي أجرت بروفاتها على مدار الأيام الماضية.

 

وكانت الفنانة مريهان حسين دعمت  الفنانة مني زكي عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

 

وعلقت "كل شخص حر في رأيه بس ليه نبقا عارفين الحقيقة و نعمل نفسنا مش عارفينها ؟ ليه نبقا بنشوف أهوال في الحياة اللي احنا عايشينها و نعمل نفسنا مش شايفين و ننتقد و نهاجم و نحكم على ممثلة نجمة كلنا بنعشقها عشان دور ماعجبكش من وجهة نظرك انت ؟ ".

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