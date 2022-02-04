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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميًا .. استون مارتن تكشف النقاب عن نسختها DBX707 |صور

رسميًا .. استون مارتن
رسميًا .. استون مارتن تكشف النقاب عن نسختها DBX707

تواصل شركة استون مارتن الانجليزية من تألقها عبر نسختها الجديدة DBX707، بعد أن كشفت النقاب عنها لتفرد بمفوم السيارة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، بشعار الاجنحة الممتدة للصانع الانجليزي المخضرم.

استون مارتن تكشف النقاب عن نسختها DBX707

وجاءت النسخة DBX707 من عائلة الـ SUV، بعد انتظار كبير وعدة تكهنات من خلال صور تجسسية مسربة لهذه النسخة، إلى جانب مقاطع الفيديو التشويقية، لتقدم الينا استون مارتن نسختها الجديدة بشكل رسمي، مع حزمة مميزة من التقنيات الفنية.

استون مارتن تكشف النقاب عن نسختها DBX707

استون مارتن تكشف النقاب عن نسختها DBX707

استون مارتن تكشف النقاب عن نسختها DBX707

زودت استون مارتن نسختها DBX707 بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي، مقترن من النسخة مرسيدس AMG، ولكنه خضع لعدة تعديلات من قبل مهندسي استون مارتن، حيث يستطيع المحرك أن ينتج قوة قدرها 697 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 900 نيوتن/متر.

استون مارتن تكشف النقاب عن نسختها DBX707

وبهذه القدرات تجعل تلك النسخة أقوى من النسخة القياسية بنسبة قدرها 155 حصانا، وزيادة قدرها 200 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ولم يقتصر الأمر عند ذلك فقط، بل تتفوق السيارة على النسخة بنتلي بنتاجيا سبيد والتي تأتي بقوة قدرها 626 حصانا، وايضا نسخة الصانع الايطالي لامبورجيني التي تنتج قوة قدرها 641 حصانا.

استون مارتن تكشف النقاب عن نسختها DBX707

ومن خلال القدرات الفنية المطروحة للسيارة استون مارتن DBX707، فيمكنها التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 3.2 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 310 كيلومتر في الساعة.

استون مارتن تكشف النقاب عن نسختها DBX707

وترتكز السيارة استون مارتن DBX707 على جنوط قياسية 22 بوصة، مع حزمة اختيارية تتضمن جنوط قياسها 23 بوصة، بالاضافة إلى مصابيح أمامية تتسم بالشراسة، مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية بطريقة عرضية، إلى جانب منظومة عادم رباعية تتخذ الأداء الثنائي، وسبويلر خلفي مدبب، مع باقة من التقنيات الداخلية مثل انظمة الرفاهية وبرامج دعم قائد المركبة.

استون مارتن تكشف النقاب عن نسختها DBX707

ويذكر أن أسعار السيارة استون مارتن DBX707 تبدأ من 232,000 دولار أمريكي، مع امكانية تسليمها للعملاء في بداية الربع الثاني من العام الجاري 2022.

استون مارتن شركة استون مارتن أستون مارتن الانجليزية DBX707 SUV

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