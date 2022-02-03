شائعات الوفاة تطارد النجوم| جورج وسوف يرد.. سميرة أحمد منزعجة من الأخبار الكاذبة وأحمد بدير ينفي

انتشرت في الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، التي ظلت تلاحق الفنانين لفترة طويلة، لاسيما شائعات الوفاة التي أزعجت النجوم ، آخرهم جورج وسوف ، سميرة أحمد ، سمير صبري ، محمد سعد ، حودة بندق ، وآخرون، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي أبز شائعات الوفاة التي لاحقت النجوم.

جورج وسوف

رد الفنان جورج وسوف على كثرة شائعات وفاته التي تلاحقه دائما، وقال في تصريحات لبرنامج ET بالعربي": انا بخير ولم اعد أنزعج من تلك الشائعات لأنها هي ضريبة النجاح والشهرة وانا صحتي جيدة".

وتابع جورج وسوف: "أتمنى أن يتعب أو يزهق مروجي تلك الشائعات ويارب الجمهور يفتكرني دائما، وأنا بخير".

سميرة أحمد

وقبل عدة أيام، انتشرت شائعات وفاة الفنانة سميرة أحمد ، التي أبدت تعجبها من شائعات الوفاة التي لاحقتها اليوم الأربعاء، مستنكرة تلك الشائعات التي تتردد دون أن يتم تحري الدقة.

وقالت الفنانة سميرة أحمد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، تفاجأت اليوم أثناء تواجدي في النادي مع المنتج صفوت غطاس بتردد تلك الشائعة، لكن أنا الحمد لله زي الفل ومفيش فيا اي حاجة.

ظرت الفنانة سميرة أحمد في صورة نشرها المنتج صفوت غطاس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليرد الأخير من خلالها على شائعات الوفاة.

وكتب صفوت غطاس في تعليقه على صورته مع سميرة أحمد، قائلًا: «نشرت اخيرا بعض المواقع الكاذبة و التي تبغي الربح المادي من خلال اليوتيوب اخبار كاذبة عن صحة الفنانة سميرة احمد و عن لسان ابنتها و بعض الزملاء و كلها اخبار كاذبة تماما ولا اساس لها من الصحة و قد تم ابلاغ المستشار القانوني للشركة برفع دعاوي ضد هذة المواقع .. اطمنكم سميرة بصحة جيدة الحمدلله و ندعي لها بطول العمر و دوام الصحة».

أحمد بدير

أحمد بدير من اخر الفنانين الذين عانوا من تلك الشائعة السخيفة مساء أمس ، وقد خرج ينفي تلك الشائعة جملة وتفصيلا .

وعلق أحمد بدير علي هذا الأمر، مؤكدا أنها هذا ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها الي مثل تلك الشائعات المزعجة .

وجاءت تلك الشائعة بعد النجاح الذى حققه أحمد بدير ضمن أحداث مسلسل بدون ضمان والذى يتم عرضه حاليا ، ويشاركه في بطولته كل من هنادي مهني وهاجر أحمد .

سمير صبري

نشرت إحدى الصفحات المجهولة - أمس الثلاثاء - خبر وفاة الفنان سمير صبري، ولاقى الخبر تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته الفنانة مديحة حمدي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ وهو ما ساهم في تأكيد الخبر لدى عدد كبير من المهتمين، ورواد السوشيال ميديا.

وبعد ذلك، نشرت الفنانة منشورا آخر، قالت فيه: «أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة، تؤثر في الأرحام والزملاء، آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع أستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد».

وأضافت مديحة حمدي: «فعلا هذا درس لي شخصيا، أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى آسفة جدًا جدًا لأستاذ سمير.. دمت لنا ولجمهورك ومحبيك»، مشيرة إلى أنها حذفت هذا الخبر المزعج من على صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، بعد التأكد من عدم صحته.

محمد سعد

انتشرت قبل أيام شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

ونفى المكتب الإعلامي للفنان محمد سعد في تصريحات صحفية :" أن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات وأن سعد بصحة جيدة ولا صحة لأية أخبار تنشر على صفحات مجهولة المصدر".

حودة بندق

قبل عدة أيام أثيرت حالة كبيرة من الجدل بعد تعرض مطرب المهرجانات حودة بندق لحادث سير مروع على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى، ليلة الخميس، 9 سبتمبر.

ورغم مغادرة حودة بندق للمستشفى فور تلقيه الاسعافات الأولية؛ إلا أن هناك شائعات غير صحيحة ترددت حول وفاته بعد الحادث.

وعاد حودة بندق إلى منزله، بعد ساعات على دخوله المستشفى وإسعافه، والتاكد من عدم تعرضه لإصابات بالغة.

ياسمين عبد العزيز

علم صدى البلد أن حالة من الغضب قد انتابت الفنان أحمد العوضي؛ بعد شائعات وفاة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز .

واكتفى أحمد العوضي بالصمت عن الرد على تلك الأخبار؛ خاصة وأنه يتواجد بجانبها منذ 3 أيام في مدينة جنيف بسويسرا.

بدرية طلبة

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا أنباءً تفيد وفاة الفنانة بدرية طلبة.

ونفت بدرية طلبة ما تردد قائلة: “بطلوا إشاعات بجد حرام ترعبوا ولادنا واهالينا علينا عيب عليكم بتستفادو ايه”.

وكانت الفنانة بدرية طلبة، نشرت مقطع فيديو يجمعها بالفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

علقت بدرية طلبة علي الفيديو قائلة :"الف سلامة يانور عينى ربنا يقومك بالسلامة لحبايبك ولجمهورك اللي بيحبك وبيدعيلك من قلبه بالشفا وربنا يبعد عنك العين " .

يذكر أن دعمت الفنانة بدرية طلبة الفنان تامر حسني بعد أزمته مع الفنانة المعتزلة حلا شيحة وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” .

ووجهت بدرية طلبة كلامها عن تامر حسني قائلة : أنا بحب كل زمايلي وبحسهم أخواتى وولادى وأساتذتى وفى النهاية بعد أى شغل بروح على بيتى وبتابعهم زى المتابع العادى، وبحب أقول كلمة حق في الزملا القريبين منى واللى اتعاملت معاهم عن قرب ولازم أقولها فى وقتها وانهاردة وقت كلمه حق فى النجم تامر حسني اللى بعرفه عن قرب من يوم ما ظهر وأنا بشوف منه مواقف محدش يعرفها ولا يصدقها أد إيه هو بنى آدم جبار".

الراقصة البرازيلية لورديانا

انتشرت أخبار عن وفاة الراقصة البرازيلية لورديانا، مما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت لوردينا علي شائعة وفاتها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة : في اية انا كنت نايمة ، انا لسة عايشة.

وكان مصدر أمني قد نفى حقيقة مقتل الراقصة البرازيلية لورديانا في التجمع الأول، جاء ذلك بعد أن تضاربت الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اسم وجنسية الراقصة التي قتلت داخل عقار بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

فيفي عبده

اجتاحت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.

وخرجت فيفي عبده في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتحدثهم قائلة: «أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا .. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو»، ليكون بذلك ردا قاطعًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا.

يأتي ذلك بعدما، أكدت فيفى عبده، أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.

فيروز

نشرت ريما رحبانى ابنة الفنانة فيروز، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ترد فيه على شائعة وفاة المطربة اللبنانية فيروز والتى ظهرت أمس على خلفية الأحداث المؤسفة التى تشهدها لبنان.

وقالت ريما: "لمطلقى الشائعات اللي بيضل عندن رغبة ونفْسْ ووَقت بكل الظروف مهما كانت سودا يفَبِركوا الخَبر ذاتو! وكأنو هوّي رغَبات أكتر ما هوّي مُجرّد إشاعات! اقتراح".



وأضافت ريما قائلة: "شو رأيكن ما زالكن هلقد فاضيين ورايقين، تتسلّوا بهالوقائع الحقيقيّة، بَدَل ما تضلّوا تموّتونا باطلًا وزَهق بالإشاعات الرخيصة متلكُن؟ صباح الخير والألف التالت!".

وكانت خرجت عديد من الاقاويل حول وفاة فيروز وهو ما حرصت ابنتها ريما على نفيه.

صلاح السعدني

قبل عامين، كشف الفنان أحمد السعدني، عن الحالة الصحية للفنان القدير صلاح السعدني، والذى تطاله شائعات الوفاة من وقت لآخر.

وقال أحمد السعدني، خلال استضافته في برنامج "theinsiderar": "والدي بخير وبصحة جيدة وزى الفل".

وأوضح أحمد السعدني، أن شائعات وفاة والدى التى تنتشر من حين لآخر، أمر بالتأكيد مزعج للعائلة، ولكن بعد فترة قررنا ألا نلتفت لمثل هذه الشائعات، ولا نهتم بالرد عليها.

وأشار أحمد السعدني، إلى أن السوشيال ميديا السبب الرئيسي في خروج مثل هذه الشائعات ولذلك أراها أمر غير إيجابي وأصبحت أتعامل معها بالتجاهل.

كاظم الساهر

وقبل عامين، انتشرت بعض الأخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وفاة المطرب العراقي كاظم الساهر في أحد مستشفيات دولة أوروبية.

ونفى الفنان كاظم الساهر، عبر "تويتر" الأمر، من خلال تغريدة لجمهوره ، ردًا على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاته مسمومًا.

وكتب حساب كاظم الساهر، في التغريدة: "نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما هو إلا شائعات. نشكر إهتمامكم و محبتكم. دمتم بكل خير".

رامز جلال

ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بشائعة وفاة الفنان رامز جلال، التي تناقلتها بعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، يوثق المعلومة ويؤكدها أو ينفيها.

واستنكر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي لاحقت رامز جلال خلال الساعات الماضية، ورددت الأكاذيب حول وفاته، ورد أشرف زكي على تلك الشائعات، في تصريح مقتضب لـ "صدى البلد"، قائلًا: «مفيش الكلام ده.. حسبي الله ونعم الوكيل»، مستنكرًا الأكاذيب التي تلاحق الفنانين دون الاستناد إلى مصدر موثق.

وفاة نسرين طافش

وقبل 3 أشهر، ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشائعة وفاة الفنانة السورية نسرين طافش التي تبين فيما بعد أن السبب في انتشار الشائعة احدى الصفحات الزائفة وغير المدعومة بمصدر، وسرعان ما تداولها نشطاء السوشيال ميديا دون التأكد.

وتجاهلت نسرين طافش التعليق على هذه الشائعات، فلم تصدر أي تصريح إلى الآن ، في الوقت الذي تجاهلت أسرتها هذه الأخبار، فوالدها (يوسف طافش) جاءت تعليقاته عادية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وفاة عادل إمام

وترددت شائعات وفاة الزعيم عادل إمام مؤخرًا، التي تم الترويج لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لكن تم تكذيب تلك الشائعات من خلال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وقبل عدة أشهر، انتشرت شائعات عن تعرض عادل إمام لأزمة صحية، وتوقف تصوير مسلسله "فلانتينو" لهذا السبب، وامتدت تلك الشائعات إلى درجة تداول البعض أخبار مغلوطة حول وفاة الزعيم، إلا أن ابنه المخرج رامي إمام، طمأن جمهوره بعودة والده إلى تصوير المسلسل.

ونشر رامي فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، بعد انتشار تلك الشائعة، أثناء تصوير مشهد من مسلسل عادل إمام الذي يتولى «رامي»، إخراجه، وعلق على الفيديو قائلا: «اليوم من تصوير مسلسل فلانتيو رمضان».

وفاة صلاح عبد الله

وقبل عدة أشهر انتشرت شائعات وفاة الفنان صلاح عبدالله، لكنه نفاها وشارك فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر فيه خلال موقع تصوير مسلسل "قيد عائلي" الذي يشارك في بطولته.

وعلق صلاح عبد الله في الفيديو على شائعة وفاته، قائلا: "الأعمار بيد الله، وأنا بطمنكم عليا"، مستنكرا انتشار تلك الشائعات الذي أكد أنها تزعل الأهل والأصدقاء، مضيفًا: "ربنا يسامحه"، مشيرًا إلى أنه يستكمل تصوير عدد من مشاهده الصعبة في المسلسل التي سوف تمتد حتى فجر اليوم.

وفاة إليسا

وفي فبراير الماضي، انتشرت شائعات وفاة الفنانة اللبنانية إليسا، بعد خضوعها لعملية جراحية في بروكسل ببلجيكا، لكن إليسا طمأنت جمهورها بعد انتهاء العملية، من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، قالت فيها: «صباح الخير أحبائي.. شكرا لدعمكم وحبكم.. أنا بخير الحمد الله اشتقت إليكم كثيرًا».

وفاة ماجد المهندس

واجتاحت السوشيال ميديا العديد من الأخبار خلال الفترة الأخيرة، حول وفاة الفنان العراقي ماجد المهندس إثر حادث سير مروع تعرض له في السعودية، وتناقلت العديد من المواقع الخليجية تلك الأخبار، لكن مواقع خليجية نشرت تصريحا على لسان الفنان راشد الماجد، قال فيها إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مطالبًا بعدم تناقلها والمساهمة في نشر الشائعات، مؤكدًا أن «المهندس» يتمتع بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي.