بعلم مصر.. آيتن عامر تدعم الفراعنة

حرصت الفنانة ايتن عامر علي دعم للمنتخب الوطني لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة مع نظيره الكاميروني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.



حيث نشرت "ايتن" صورة للعلم المصري عبر حسابه على انستجرام وعلقت: "‏‏‏‏‏‏‏يارب"



ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني على ملعب أولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.



ونجح المنتخب الوطني في بلوغ الدور نصف النهائي، بعدما تخطى عقبة نظيره المغربي بهدفين لهدف بعد التمديد، عن طريق محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، بينما سجل سفيان بوفال هدف المغرب الوحيد، أما المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والضيافة، فقد استطاع الفوز على نظيره الجامبي بهدفين نظيفين.



وفي سياق متصل، أصبح المنتخب السنغالي الطرف الاول للمباراة النهائية، بعدما تخطى عقبة بوركينا فاسو، بالفوز عليه بهدفين لهدف.



