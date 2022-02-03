بالفيديو والصور.. زحام في المقاهي والكافيهات لمشاهدة مباراة منتخب مصر

شهدت المقاهي والكافيهات بمنطقة وسط البلد وعين شمس زحامًا كبيرًا من مشجعى كرة القدم لمتابعة مباراة منتخب مصر مع نظيره الكاميروني ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.
وشهدت المقاهي والكافيهات زحاما شديدا رغم برودة الطقس، وسط تشجيع وطموحات ببلوغ المنتخب للمباراة النهائية وملاقاة منتخب السنغال.
وتقام مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني على ملعب أولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
ونجح المنتخب الوطني في بلوغ الدور نصف النهائي، بعدما تخطى عقبة نظيره المغربي بهدفين لهدف بعد التمديد، عن طريق محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، بينما سجل سفيان بوفال هدف المغرب الوحيد، أما المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والضيافة، فقد استطاع الفوز على نظيره الجامبي بهدفين نظيفين.
وفي سياق متصل، أصبح المنتخب السنغالي الطرف الاول للمباراة النهائية، بعدما تخطى عقبة بوركينا فاسو، بالفوز عليه بهدفين لهدف.
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