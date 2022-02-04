عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

صدى البلد

دائما ما تكون حفلاتها مشتعلة بالحماس والهتاف، ولما لا وهي سيدة الغناء وكوكب الشرق، التي تلهب مشاعر المستمعين بأغنياتها.
وأثناء شدو ام كلثوم دائما ما نسمع عبارة "عظمة على عظمة يا ست"، دون أن نعرف صاحب الجملة الشهيرة.

txt

تركت حبا في قلوب الناس| أم كلثوم مسيرة مشرفة وأعمالها جواهر خالدة

txt

بمناسبة ذكرى ميلاد كوكب الشرق.. حفل كلثوميات بقصر بشتاك الخميس

صاحب الجملة الشهيرة

مؤكد أننا سمعنا تلك الجملة كثيرا في حفلات كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، حيث يخرج الصوت من بين الحضور مردداً “عظمة على عظمة يا ست”، هو الحاج سعيد الطحان، أو كما يلقب “مجنون سوما”.

الحاج سعيد الطحان أحد أعيان محافظة الغربية، وأحد كبار التجار، حيث يمتلك مزارع خضروات وفواكه، إضافة إلى مطاحن، وتنوعت أعماله بين زراعة القطن والأرز.

txt

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

txt

مواقف من حياة الست.. سر خناقة أم كلثوم مع العندليب وحكاية غنائها لحن بائع متجول

أصل الحكاية.. اغماءة الحاج سعيد

فى عام 1935، حضر الشاب سعيد الطحان أولى حفلات كوكب الشرق، مرتديا جلباب مصرى تقليدي، ومنذ الوهلة الأولى التى غنت فيها “الآنسة أم كلثوم” سرق صوتها قلب الشاب سعيد، الذى لا يجد وقتاً لممارسة هواياته لإنشغاله الشديد بالعمل، بإستثناء حضور حفلات أم كلثوم التى لم يترك لها حفلا إلا وحضره حتى خارج مصر، لدرجة أنه لاحقها فى جميع حفلاتها على مدار 30 عاما كاملة.

فى أحدى الحفلات، غنت كوكب الشرق “سيرة الحب” لأول مرة صرخ الحاج سعيد قائلاً لها: “تانى والنبى يا ست ده انا جايلك من طنطا”، فأشارت له كوكب الشرق وغنت “ياما عيون شغلونى لكن ولا شغلونى.. إلا عيونك إنت دول بس اللى خدونى.. وفى حبك أمرونى”.

فلم يتمالك الحاج سعيد نفسه بعدها ليسقط مغشياً عليه بين الحضور، وتنزل سريعاً كوكب الشرق من على خشبة المسرح لتساعد فى إفاقة الحاج سعيد الذى “أغشي عليه” حينما غنت كوكب الشرق له.

عظمة على عظمة يا ست

فى عام 1964، بمسرح حديقة الأزبكية، كانت تعزف الفرقة المقدمة الموسيقية لأغنية “أنت عمرى”، التى كانت حدثاً فريداً مرتقب من الجميع لأنها كانت أول عمل فنى يجمع بين كوكب الشرق وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وظل عبد الوهاب قلقاً نتيجة تقبل الجمهور للحن، خاصة أنه أصر على إدخال الجيتار الكهربائى لأول مرة، إضافة إلى تخصيصه جمل موسيقية منفردة يقوم بعزفها كل عازف على حده، من بين العازفين كان عازف الكونترباص عباس فؤاد، الذى لم يسبق له عزف الصولو منفرداً، فكان التحدى أمامه صعباً، لكنه أثبت لنفسه أنه جدير بذلك التحدى، حينما أشاد به موسيقار الأجيال فى البروفات ليعلق على عزفه قائلاً: “دى حاجه عظمه” لتلتصق كلمة عظمة بإسمه لينادى بين زملائه بالفرقة بـ“عباس عظمة”.

وعندما بدأت الفرقة فى عزف اللحن بالحفل، وجاء دور “عباس فؤاد” ليعزف أمام الجميع عزفاً مبهراً أبهر الحضور والموسيقيين الأمر الذى دفع عبد الوهاب للصياح “عظمة على عظمة على عظمة”، لتلتقط سريعاً أذان الحاج سعيد الجملة ليقف مردداً وبصوت مرتفع “عظمة على عظمة يا ست”، لتصبح واحدة من أشهر الجمل التى تتردد في حفلات أم كلثوم.

ام كلثوم عظمة على عظمة يا ست كوكب الشرق سيدة الغناء الجملة الشهيرة الحاج سعيد الطحان أصل الحكاية

ترشيحاتنا

ترودو: استدعاء الجيش لإنهاء الاحتجاجات ضد إجراءات كورونا ليس واردا

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول إجرائها عملية تجميل.. والجمهور: إن شاء الله فلتر

دعاء للميت يوم الجمعة مستجاب .. ردده ما بين العصر والمغرب

أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

راتبه دولار واحد.. أين تذهب ثروة مارك زوكربيرج؟

كيروش يصالح محمد شريف عقب تأهل المنتخب لـ نهائي كأس الأمم الأفريقية.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

على قيد الحياة.. أحدث فيديو للطفل ريان داخل البئر

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

ركلات الترجيح مصير مباراة الكاميرون ومصر بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 0-0

مصر ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

بسبب انهيار جزئي للتربة.. استئناف الحفر لإنقاذ الطفل ريان بعد توقف مؤقت

بكاء محمد شريف بعد خروجه من مباراة مصر والكاميرون.. وجمعة والشناوي يقبلان رأسه

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل كفوري يتألق في حفل غنائي بموسم الرياض.. صور

منتخب الساجدين يهزم بكاري جاساما ويطيح بالكاميرون.. هل يحقق الفراعنة حلم البطولة الثامنة؟

مصر والسنغال .. وزير الشباب والرياضة يهنئ الفراعنة على الوصول لنهائي إفريقيا|صور

إيتو يحتضن وائل جمعة .. ويهنئ منتخب مصر على الوصول للنهائي |صور

فيديو

تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر.. ونجله يطلب الدعاء

سر انسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

فيديو جراف.. مصر والكاميرون .. حرب التصريحات تشعل أجواء اللقاء

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ