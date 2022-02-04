أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

دائما ما تكون حفلاتها مشتعلة بالحماس والهتاف، ولما لا وهي سيدة الغناء وكوكب الشرق، التي تلهب مشاعر المستمعين بأغنياتها.

وأثناء شدو ام كلثوم دائما ما نسمع عبارة "عظمة على عظمة يا ست"، دون أن نعرف صاحب الجملة الشهيرة.

صاحب الجملة الشهيرة

مؤكد أننا سمعنا تلك الجملة كثيرا في حفلات كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، حيث يخرج الصوت من بين الحضور مردداً “عظمة على عظمة يا ست”، هو الحاج سعيد الطحان، أو كما يلقب “مجنون سوما”.

الحاج سعيد الطحان أحد أعيان محافظة الغربية، وأحد كبار التجار، حيث يمتلك مزارع خضروات وفواكه، إضافة إلى مطاحن، وتنوعت أعماله بين زراعة القطن والأرز.

أصل الحكاية.. اغماءة الحاج سعيد

فى عام 1935، حضر الشاب سعيد الطحان أولى حفلات كوكب الشرق، مرتديا جلباب مصرى تقليدي، ومنذ الوهلة الأولى التى غنت فيها “الآنسة أم كلثوم” سرق صوتها قلب الشاب سعيد، الذى لا يجد وقتاً لممارسة هواياته لإنشغاله الشديد بالعمل، بإستثناء حضور حفلات أم كلثوم التى لم يترك لها حفلا إلا وحضره حتى خارج مصر، لدرجة أنه لاحقها فى جميع حفلاتها على مدار 30 عاما كاملة.

فى أحدى الحفلات، غنت كوكب الشرق “سيرة الحب” لأول مرة صرخ الحاج سعيد قائلاً لها: “تانى والنبى يا ست ده انا جايلك من طنطا”، فأشارت له كوكب الشرق وغنت “ياما عيون شغلونى لكن ولا شغلونى.. إلا عيونك إنت دول بس اللى خدونى.. وفى حبك أمرونى”.

فلم يتمالك الحاج سعيد نفسه بعدها ليسقط مغشياً عليه بين الحضور، وتنزل سريعاً كوكب الشرق من على خشبة المسرح لتساعد فى إفاقة الحاج سعيد الذى “أغشي عليه” حينما غنت كوكب الشرق له.

عظمة على عظمة يا ست

فى عام 1964، بمسرح حديقة الأزبكية، كانت تعزف الفرقة المقدمة الموسيقية لأغنية “أنت عمرى”، التى كانت حدثاً فريداً مرتقب من الجميع لأنها كانت أول عمل فنى يجمع بين كوكب الشرق وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وظل عبد الوهاب قلقاً نتيجة تقبل الجمهور للحن، خاصة أنه أصر على إدخال الجيتار الكهربائى لأول مرة، إضافة إلى تخصيصه جمل موسيقية منفردة يقوم بعزفها كل عازف على حده، من بين العازفين كان عازف الكونترباص عباس فؤاد، الذى لم يسبق له عزف الصولو منفرداً، فكان التحدى أمامه صعباً، لكنه أثبت لنفسه أنه جدير بذلك التحدى، حينما أشاد به موسيقار الأجيال فى البروفات ليعلق على عزفه قائلاً: “دى حاجه عظمه” لتلتصق كلمة عظمة بإسمه لينادى بين زملائه بالفرقة بـ“عباس عظمة”.

وعندما بدأت الفرقة فى عزف اللحن بالحفل، وجاء دور “عباس فؤاد” ليعزف أمام الجميع عزفاً مبهراً أبهر الحضور والموسيقيين الأمر الذى دفع عبد الوهاب للصياح “عظمة على عظمة على عظمة”، لتلتقط سريعاً أذان الحاج سعيد الجملة ليقف مردداً وبصوت مرتفع “عظمة على عظمة يا ست”، لتصبح واحدة من أشهر الجمل التى تتردد في حفلات أم كلثوم.