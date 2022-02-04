ماذا قالت أيتن عامر عن زوجها

قالت الفنانة أيتن عامر، إن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، يحاول بكل الطرق عمل الأشياء التى تسعدها، موضحة أنها قبل أن تتحدث عن الأشياء التى ترفضها يقوم بتنفيذها من نظرات العين.

وأضافت الفنانة أيتن عامر، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن زوجها يحاول بكل الطرق الإقلاع عن التدخين لآنها لا تحب التدخين، ولفتت إلى أنها تحب زوجها، وهو الآخر يحبها.

كشفت الفنانة أيتن عامر، عن أن فتى أحلامها في مرحلة الطفولة والمراهقة هو النجم مصطفى قمر، مضيفة: "أتمنى في اللي موجود في شريكي حياتي لغة تفاهم وزوجي عز من الناس اللى لما بختلف معاهم أصله بيظهر واصله طيب ولما بيحصل خلاف بنختلف مع بعض بالأصول".

وأكدت أنها من الفنانات التي يضرب بها المثل في الشغل لشدة التزامها، قائلة: "فى ناس جواها غل وحقد وفشل بيحاولوا يسوءا سمعة الناجح وأنا بيضرب بيا المثل في كل شغلة بدخلها وملتزمة جدا في الشغل وأنا مش بتاعة خروجات وسهرات".

وتابعت: "مش شغلة نفسي غير بأهلي وبيتي وشغلي وفي توفيق وموهبة والموهبة مش بالعافية، وفي ناس يقلقها لو عملت مشهد حلو وفلوس الدنيا متشتريش موهبة"، لافتة إلى أنها خلال الفترة الاخيرة مقلة في الظهور على السوشيال ميديا بسبب أنها مشغولة.