أيتن عامر ترد على شائعة انتقادها لفنان معروف

ردت الفنانة أيتن عامر، على شائعة انتقادها فنان معروف يرقص بدون تيشيرت، “ محمد رمضان” من خلال نشر صورة لـ عمر ابن شقيقتها وفاء عامر، عندما رقص بدون تيشيرت، ونشرت ذلك على حسابها الشخصي بالسوشيال ميديا.

وقالت أيتن أنها لم تقصد أى فنان، وكل فنان حر فى التصرفات التى يقون بها، ولكن الكومنت التى نشرته على السوشيال ميديا كان لتوعية ابن شقيقتها فقط وليس لشئ آخر كما يعتقد البعض.

وأضافت الفنانة أيتن عامر، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن شقيقتها وفاء عامر غضبت منها بعد هذا التصرف، ولكن زوج شقيقتها كان معها، وفى نهاية الأمر كانت تريد توصيل رسالة لـ نجل شقيقتها، ولكن الطريقة التى استخدمتها كانت غلسة على حد وصفها.

