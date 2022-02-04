عبد الستار صبري: منتخب السنغال مرعوب من الفراعنة

أكد عبدالستار صبري نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب المصري سيفور بهذه النسخة من البطولة للمرة الثامنة، وأحمد فتوح ظهر عليه الإجهاد بشكل غير عادي وملعب المباراة أمام الكاميرون كان سيئًا جداً أثر بالسلب على أداء اللاعبين بشكل قوي، لكن اللاعبين كانوا مركزين رغم قرارات بكاري جاساما حكم المباراة واخذ من تركيز اللاعبين.

وقال عبدالستار مع الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC: "كيروش كان لابد أن يتمتع بالهدوء أكثر من ذلك أمام قرارات الحكم، ومحمد شريف هداف الأهلي ومن أفضل اللاعبين وهو الذي سيكون سببًا في فوز الأهلي في كأس العالم للأندية ولاعبي منتخب مصر بكل تأكيد تظهر وتقاتل في الأوقات الصعبة".

وواصل: "مهند لاشين وإمام عاشور لعبوا أوقات قصيرة لكنهم كانوا جاهزين ولديهم ثقة كبيرة ولديهم روح عالية، وظهر ذلك خلال ضربة جزاء مهند لاشين وصمم يسددها بكل ثقة رغم إنه اول مباراة دولية مصيرية ويسددها بشكل مميز، وهذا يدل على خديث الجهاز الفني مع كل لاعب وهناك دور كبير لمحمد صلاح".

وتابع: "اللاعبين لديها خبرات جيدة، رمضان صبحي كان ايجابي ويقف بشكل قوي ولديه ثقة، مباراة السنغال مهمة لجيل كامل ولا شك أن منتخب السنغال مرعوب من مصر وأداء المنتخب سيكون اقوى".