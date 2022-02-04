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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسببت بإغلاق المدارس وقطع الكهرباء.. عاصفة شتوية عاتية تجتاح الولايات المتحدة

أرشيفية
أرشيفية

اجتاحت عاصفة شتوية عاتية وسط وشمال شرق الولايات المتحدة، مسببة تساقطاً كثيفا للثلوج وانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان وأدت إلى إغلاق المدارس في عدة ولايات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن التحذيرات الصادرة من عاصفة شتوية وثلجية تظل سارية في مناطق واسعة بالولايات المتحدة تمتد من تكساس إلى الغرب الأوسط وحتى نيو إنجلاند حتى صباح الجمعة.

وذكرت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية، أن أكثر من 100 مليون شخص في ما لا يقل عن 25 ولاية كانوا معنيين بتحذيرات الطقس الشتوي يوم الخميس.

وأدت العاصفة إلى تساقط الثلوج بغزارة على الغرب الأوسط يوم الأربعاء. كما تسببت في اضطرابات كبيرة في السفر مع إلغاء أكثر من أربعة آلاف رحلة جوية حسبما أفاد موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يتتبع رحلات الطيران.

وتجتاح عاصفة ثلجية عاتية أجزاء من ولايات تكساس وآركنسو وكنتاكي وتنيسي.

وكان أكثر من 220 ألف منزل ونشاط تجاري في تكساس وآركنسو ومسيسبي وتنيسي بدون كهرباء بعد ظهر الخميس حسبما ذكر موقع باور أوتدج الإلكتروني.

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