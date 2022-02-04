فكري صالح: لاعبو المنتخب قطعوا المياه و النور على الكاميرون..فيديو

قال الكابتن فكري صالح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، إن حراس مرمى المنتخب الوطنى بداية من محمد الشناوي و بعد الإصابة أبو جبل، لهم دور مهم فى وصول المنتخب لـ هذا الدور.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن جميع حراس المنتخب مميزين فالجميع شاهد بعد إصابة الشناوى تواجد أبو جبل، وبعد إصابة أبو جبل فى مباراة المغرب تواجد محمد صبحي.



ولفت إلى أن محمد أبو جبل عاد للمباريات فى وقت قصير بعد الإصابة فى مباراة المغرب، معلقًا :" مجهود كبير تم لكى يكون أبو جبل بهذه الحالة و العودة لـ حراسة المرمى فى مباراة الكاميرون".



وأشار إلى أن المنتخب المصري بالكامل يقدم مباريات قوية، و الجميع شاهد قطع المياه و النور على لاعبي منتخب الكاميرون.



وعلق على أسماء اللاعبين التى كانت مكتوبة على زجاجة مياه محمد أبو جبل، وقال إن الزجاجة كان بها أسماء اللاعبين و الإمكان التى يتم لعبة الكرة بها بـ ضربات الجزاء.



وأوضح أن ما كان على الزجاجة مجرد مراجعة فقط، ودليل على الروح القوية بين جميع لاعبي المنتخب و الجهاز الفني.

