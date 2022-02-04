الشهر الأصم.. سبب تسمية شهر رجب بهذا الاسم.. فيديو

قال تامر مطر، الداعية الإسلامية، أن رجب شهر الله الحرام ويعتبر من أشهر الحرم، واسم رجب يأتي من الترجيب أي من التعظيم، كما سُمي رجب بالأصم، لأنه لا يسمع في هذا الشهر صوت السيوف، ومنع فيه القتال عند المسلمين وبين الناس والشعوب.



وتحدث عن الأشهر الحرم وسبب تسميتها، قائلا: “الأشهر الحرم تعني أنها أشهر لها حرمة وحدود لا يجب أن نتعداها أو نتخطاها، وتلك الأشهر محرم بها القتال”.

وأضاف "تامر مطر" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، :"فعل الذنوب والمعاصي في الأشهر الحرم أشد حرمة وأعظم حرمة عن غيرها"، متابعا:" يجب أن نعظم شعائر الله خلال الاشهر الحرم".

ونصح المواطنين بضرورة تعظيم شعائر الله والابتعاد عن المعاصي والذنوب في الأشهر الحرم، متابعا:" عواقب فعل الذنوب والمعاصي في الأشهر الحرم مضاعفة".

