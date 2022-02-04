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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الفاو و"الزراعة" توقعان مشروعين لزيادة إنتاجية المياه ودعم صغار منتجي الألبان

الفاو والزراعة
الفاو والزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية الإدارة المستدامة للمياه والإنتاج الزراعي المراعي للتغذية، فضلاً عن الاستخدام الفعال والمنضبط للمياه والمدخلات الأخرى، إلى جانب السعي لتطبيق استراتيجيات وخطط لزيادة إنتاجية مزارع الألبان الصغيرة عن طريق النهوض بالتربية والتغذية وتطوير الأمن الحيوي. 


جاء ذلك خلال حضوره لتوقيع مشروعين جديدين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يتم تنفيذهما بالتعاون مع وزارة الزراعة، المشروع الأول بعنوان "زيادة إنتاجية المياه من أجل الإنتاج الزراعي المستدام "المراعي للتغذية" وتحسين الأمن الغذائي، فيما يأتي المشروع الثاني تحت عنوان " تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجي اللبن والألبان في قري الريف بالبحيرة والمنيا". 


قام بالتوقيع السيد نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بحضور محمد يعقوب، مساعد ممثل الفاو في مصر، وبعض قيادات وزارة الزراعة.

 

وعقب التوقيع قال السيد نصر الدين حاج الأمين:" إن مشروع زيادة إنتاجية المياه من أجل الإنتاج الزراعي المستدام "المراعي للتغذية" وتحسين الأمن الغذائي ان منظمة الفاو، وبالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ممول المشروع،تعتزم من خلاله توسيع مفهوم إنتاجية المياه المغذية كي يشمل الهدف العام الرامي إلى تحسين إنتاجية المياه فيما يخص محتوى المحاصيل من المغذيات والعائدات الاقتصادية لدى المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، أي تجاوز المفهوم التقليدي لإنتاجية المياه المغذية من "تحقيق قدر أكبر من المحصول التغذية من كل قطرة" إلى نهج أكثر تكاملاً و"تحقيق قدر أكبر من المغذيات والآفاق الاقتصادية الأفضل من كل قطرة". 


وأضاف حاج الأمين:" سيقوم المشروع الذي سيتم تنفيذه أيضاً في كل من الأردن وبنين ورواندا وموزامبيق والنيجر، بإعداد أداة يمكن من خلالها معرفة كيفية تعديل اختيار المحاصيل وإدارة المياه وأفضل الممارسات الزراعية لضمان إنتاج محاصيل عالية الكثافة بالمغذيات وتنويع المحاصيل، وهو ما يساهم بدوره في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع".

ومن ناحيته صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ان مشروع تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجي اللبن والألبان في قري الريف بالبحيرة والمنيا" يستهدف تعزيز سلسلة إنتاج الألبان لدعم صغار المزارعين من خلال الجهود التعاونية للجهات الفاعلة في سلسلة القيمة للألبان مثل المنظمات غير الحكومية ومديريات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجامعات ومؤسسات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومركز البحوث الزراعية". 


فيما أكد د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن هناك تعاون مثمر مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.
مشيرا إلى أن الغاية العامة من المشروع الذي تم توقيعه اليوم تكمن في تعزيز قدرات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على اعتماد الإدارة المستدامة للمياه وممارسات الزراعة المراعية للتغذية، التي ستزيد بدورها من إنتاجيتهم ومدخولهم ونتائجهم التغذوية.

وزارة الزراعة وزير الزراعة البحيرة الري المنيا

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