لورنس المنسي يشارك في مسلسل "بابلو" للعرض في رمضان المقبل

يشارك الفنان لورنس المنسي، في مسلسل “بابلو” للنجم حسن الرداد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، ومن المقرر أن ويبدأ تصوير أولى مشاهد العمل خلال أيام وذلك بالتزامن مع التحضيرات الخاصة بالمسلسل.

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد تعاقدت مع الفنانة أروى جودة و إنجي كيوان رسميا على المشاركة في بطولة مسلسل «بابلو» مع الفنان حسن الرداد والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

ويعكف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي على وضع اللمسات الأخيرة وتحديد أماكن التصوير قبل انطلاقه، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مكثفة لإنهاء كافة التفاصيل وإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين للحاق بعرضه بموسم رمضان 2022 المقبل.

ويعد مسلسل «بابلو» رابع تعاون يجمع بين المخرج محمد عبد الرحمن حماقي والفنان حسن الرداد بعد مشاركتهم بفيلم «تحت تهديد السلاح» المقرر طرحه بموسم عيد الفطر المقبل 2022، ومسلسل “شاهد عيان” بطولة حسن الرداد وإخراج اعبد الرحمن حماقي، ومسلسل «الجماعة 1» الذي تم عرضه عام2010، حيث عمل به حماقي في بدايته الإخراجية كمساعد مخرج أول.

ويذكر أن مسلسل بابلو من بطولة الفنان حسن الرداد وتأليف حسان دهشان ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.