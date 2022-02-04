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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. تعليق الونش بعد تأهل منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر

علق محمود حمدى الونش، لاعب منتخب مصر، على فوز المنتخب الوطنى على الكاميرون والتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، ونشر عدة صور له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام .
 

وكتب الونش علي الصور قائلا: "الحمد لله رب العالمين 🇪🇬 ". 

وتأهل منتخب مصر لنهائي البطولة الإفريقية بعد الفوز على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح، في اللقاء الذي تم على ملعب باول بيا ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على السنغال في مباراة الأحد، والتتويج ببطولة أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

 

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محمود حمدي الونش المنتخب الوطني كأس الأمم الافريقية منتخب مصر نهائي البطولة الإفريقية

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